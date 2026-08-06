ভিকারুননিসা নূন স্কুলে অনুপস্থিত ফি প্রত্যাহার
রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্রীদের অনুপস্থিত ফি প্রত্যাহার করেছে প্রতিষ্ঠানটি। আজ বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠানটি এক আদেশে অভিভাবকদের এ কথা জানিয়েছে।
এতে জানানো হয় এ বিষয়ে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে পাওয়া অনুপস্থিত ফি প্রত্যাহারের আবেদন অ্যাডহক কমিটির (অস্থায়ী পরিচালনা কমিটি) সভায় বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা হয়। গত ৩০ জুলাই অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরোপিত অনুপস্থিত ফি প্রত্যাহার করা হয়েছে। যা জুলাই থেকে কার্যকর হবে। সুতরাং অনুপস্থিতি ফি বাবদ অভিভাবকদের কাছ থেকে কোনো অর্থ আদায় করা হবে না।
এতে আরও বলা হয় ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ আশা করে, ভবিষ্যতে অভিভাবকেরা শিক্ষার্থীদের নিয়মিতভাবে ক্লাসে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন।