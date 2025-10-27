১৬৫ উপজেলায় স্কুল ফিডিং চালু হচ্ছে নভেম্বরে: মহাপরিচালক

১৬৫ উপজেলায় স্কুল ফিডিং চালু হচ্ছে নভেম্বরে: মহাপরিচালক
আগামী নভেম্বর থেকে দেশের ১৬৫ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া শুরু হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মোহাম্মদ শামসুজ্জামান এ কথা জানিয়েছেন। রাজধানীর মিরপুরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিজ কার্যালয়ে আজ সোমবার বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাকে (বাসস) দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন।
মহাপরিচালক বলেন, ‘আমরা আশা করি, নভেম্বর মাস থেকে দেশের ১৬৫ উপজেলার প্রাইমারি স্কুলগুলোর ৩১ লাখ শিশুকে দেশীয় ফলসহ ডিম, দুধ, কলা, পাউরুটি ও বিস্কুট দেওয়া হবে। সপ্তাহে পাঁচ দিন তারা এই খাবার পাবে। নভেম্বর মাসের ১৭ তারিখ এ ফিডিং কার্যক্রম শুরু হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কাছ থেকে পাওয়া তথ্য নিয়ে দারিদ্র্যের হার অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় একটি করে উপজেলাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত ওই উপজেলার প্রতিটি স্কুলে খাবার দেওয়া হবে। তবে বান্দরবান ও কক্সবাজারের সব উপজেলার সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এই স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় থাকবে।’
মহাপরিচালক বলেন, ‘আশা করি, প্রতিটি স্কুলে ডিম, দুধ, কলা, পাউরুটি, উন্নত মানের বিস্কুট ও মৌসুমি ফল আমরা আমাদের শিশুদের সরবরাহ করতে পারব। মানসম্মত খাবার পেলে বাচ্চারা স্কুলে আরও বেশি মনোযোগী হবে। পুষ্টির যে চাহিদা, তা মিটবে। স্কুলে ঝরে পড়ার হার অনেক কমে যাবে।’