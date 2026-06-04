শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান মেলায় প্রধান অতিথি স্থানীয় সংসদ সদস্য, নির্দেশনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান মেলায় প্রধান অতিথি স্থানীয় সংসদ সদস্য, নির্দেশনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের
দেশজুড়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য ‘স্টার্টআপ, সায়েন্স প্রজেক্ট অ্যান্ড ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং’ প্রতিযোগিতায় স্থানীয় সংসদ সদস্যদের (এমপি) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের গতকাল বুধবারের (৩ জুন ২০২৬) এক চিঠিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অধীন ‘সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম’ (এসইডিপি)-এর আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) বর্তমানে ‘এডুকেশনাল এক্সিলেন্স সাপোর্ট স্কিম’ (ইইএসএস) বাস্তবায়ন করছে। এই স্কিমটির আগের নাম ছিল ‘পারফরম্যান্স বেজড গ্র্যান্টস ফর সেকেন্ডারি ইনস্টিটিউশনস’ (পিবিজিএসআই)। এই প্রকল্পের আওতায় জেলা ও উপজেলা বা থানা পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্কতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিকাশে ‘স্টার্টআপ সায়েন্স প্রজেক্ট অ্যান্ড ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রোগ্রাম’ নামের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।
মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, তৃণমূল পর্যায়ে এ আয়োজনকে সফল ও প্রাণবন্ত করতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য এই বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনী মেলাগুলোতে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে দেশের সব জেলা প্রশাসক (ডিসি) এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের (ইউএনও) নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
একই সঙ্গে অনুষ্ঠানের অনুলিপি প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়, শিক্ষামন্ত্রী ও সচিবের একান্ত সচিব, মাউশিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরেও পাঠানো হয়েছে।