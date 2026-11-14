সম্পূরক পরীক্ষা: সুযোগ হোক, মানের সঙ্গে আপস নয়

সম্পূরক পরীক্ষা: সুযোগ হোক, মানের সঙ্গে আপস নয়
বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সম্পূরক পরীক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। ২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমানের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ দুটি বিষয়ে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীরা এ পরীক্ষায় অংশ নেবেন। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে পরীক্ষা। এ সিদ্ধান্ত তাঁদের শিক্ষাজীবনে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। দীর্ঘদিন ধরে এক বা দুটি বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের প্রায় পুরো একটি শিক্ষাবর্ষ অপেক্ষা করতে হতো। নতুন উদ্যোগ সেই অনাবশ্যক বিলম্ব কমাতে পারে।
চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১১টি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার দাঁড়িয়েছে ৫২.১২ শতাংশ। মোট ৫ লাখ ৯৪ হাজার ১১৩ জন পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৪ লাখ ২২ হাজার ৯০৫ জন মাত্র এক বা দুটি বিষয়ে অকৃতকার্য। ফলে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য সম্পূরক পরীক্ষার সুযোগ তৈরি হচ্ছে।
তবে সম্পূরক পরীক্ষা মানে পাসের মানদণ্ড শিথিল করা নয়। বরং নির্ধারিত মান অর্জনে ব্যর্থ শিক্ষার্থীকে পুনরায় নিজের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ দেওয়া। তাই উদ্যোগটির সাফল্য নির্ভর করবে এর বাস্তবায়ন, মূল্যায়নের মান এবং দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত ভিত্তির ওপর।
দ্বিতীয় সুযোগের প্রয়োজনীয়তা
একজন শিক্ষার্থী কয়েকটি বিষয়ে ভালো ফল করেও একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হতে পারে। একটি বিষয়ের ব্যর্থতার কারণে তাঁকে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের জন্য অপেক্ষা করতে হলে সময়, অর্থ ও মানসিক শক্তির অপচয় হয়। বিশেষ করে আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বছর নষ্ট হওয়া বড় সংকট তৈরি করতে পারে।
সম্পূরক পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে এবং উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে অযথা বিলম্ব কমাতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা গেলে অনেক শিক্ষার্থী পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। তবে এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি-সময়সূচির সঙ্গে সমন্বয় জরুরি।
বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও শিক্ষার্থীদের পুনরায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। ভারতের সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (CBSE), পাকিস্তানের ফেডারেল বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন (FBISE) এবং নেপালের ন্যাশনাল এক্সামিনেশন বোর্ড (NEB) বিভিন্ন পর্যায়ে পুনঃপরীক্ষার ব্যবস্থা রেখেছে। এসব অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়, একটি পরীক্ষার ফলকে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত শিক্ষাগত সম্ভাবনা হিসেবে বিবেচনা না করে পুনরায় যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।
তবে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাবর্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজস্ব নীতিমালা তৈরি করতে হবে।
শিক্ষার মানের সঙ্গে আপস নয়
সম্পূরক পরীক্ষা চালুর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় আশঙ্কা হলো, এটি যেন শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পরীক্ষার প্রতি শৈথিল্য তৈরি না করে। মূল পরীক্ষায় ভালো প্রস্তুতি না নিলেও পরে আরেকটি সুযোগ পাওয়া যাবে—এমন ধারণা তৈরি হলে নিয়মিত অধ্যয়ন ও শ্রেণিকক্ষের প্রতি মনোযোগ কমতে পারে।
এ ছাড়া মূল পরীক্ষা ও সম্পূরক পরীক্ষার প্রশ্নের কঠিনতার মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য থাকা উচিত নয়। সম্পূরক পরীক্ষার প্রশ্ন সহজ করে পাসের হার বাড়ানো হলে একই সনদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় সুযোগ দিতে হবে, কিন্তু সেই সুযোগের মাধ্যমে একই শিক্ষাগত মান অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।
দ্রুত পরীক্ষা আয়োজন করতে গিয়ে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও উত্তরপত্র মূল্যায়নে তাড়াহুড়া করা হলে অনিয়মের আশঙ্কাও তৈরি হতে পারে। একাধিক শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে সমন্বয়হীনতা থাকলে শিক্ষার্থীদের প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শিক্ষার্থীরা কেন অকৃতকার্য হচ্ছে, তা অনুসন্ধান করা। বিষয়টি না বোঝার কারণে, পরীক্ষাভীতি, অসুস্থতা, প্রশ্নের ধরন কিংবা মূল্যায়নসংক্রান্ত সমস্যার কারণে ফল খারাপ হয়েছে কি না, তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সম্পূরক পরীক্ষা তাৎক্ষণিক সমাধান দিতে পারে, কিন্তু শিক্ষার মৌলিক দুর্বলতা দূর করতে পারে না।
প্রয়োজন স্থায়ী নীতিমালা ও নির্দিষ্ট পরীক্ষাকেন্দ্র
এবারের সম্পূরক পরীক্ষা একটি তাৎক্ষণিক উদ্যোগ হিসেবে শুরু হলেও একে বিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্ত হিসেবে রাখা উচিত নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত একটি স্থায়ী ও অভিন্ন সম্পূরক পরীক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করা। প্রয়োজন হলে বিদ্যমান আইন ও শিক্ষা বোর্ডের ক্ষমতার আওতায় বিধিমালা জারি করতে হবে। আইনগত ভিত্তি যথেষ্ট না হলে প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।
নীতিমালায় কয়েকটি বিষয় বিশেষ গুরুত্ব পাওয়া প্রয়োজন।
প্রথমত, সর্বোচ্চ দুটি বিষয়ে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও অংশগ্রহণের শর্ত স্পষ্ট করতে হবে। অনুপস্থিতি, বহিষ্কার বা শৃঙ্খলাজনিত কারণে ফল বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে পৃথক বিধান থাকতে হবে।
দ্বিতীয়ত, মূল পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৪৫ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূরক পরীক্ষা আয়োজন এবং যথাসম্ভব ৩০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশের লক্ষ্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থীরা একই শিক্ষাবর্ষের মধ্যে নিজেদের ফল সংশোধনের সুযোগ পাবে।
তৃতীয়ত, শিক্ষার্থীকে পুনরায় সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা উচিত নয়। যে বিষয়গুলোতে সে অকৃতকার্য হয়েছে, শুধু সেগুলোতেই পরীক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক অংশ থাকলে উভয়ের জন্য স্পষ্ট নিয়ম থাকতে হবে।
চতুর্থত, সম্পূরক পরীক্ষার জন্য জেলাভিত্তিক নির্দিষ্ট পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম যেন ব্যাহত না হয়, সে জন্য দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। বরং সারা দেশে প্রায় ১৫০টি নির্বাচিত কেন্দ্রে সম্পূরক পরীক্ষা আয়োজন করা যেতে পারে। জেলা সদরের পাশাপাশি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদরগুলোতেও পরীক্ষাকেন্দ্র রাখা যেতে পারে, যাতে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সহজ হয়।
নির্দিষ্ট কেন্দ্রের মাধ্যমে পরীক্ষা আয়োজন করলে নিয়মিত কলেজের শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষকদের ওপর অতিরিক্ত চাপ কমবে। একই সঙ্গে কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, প্রশ্নপত্র বিতরণ, পরীক্ষক নিয়োগ, নিরাপত্তা ও উত্তরপত্র সংগ্রহের কাজ আরও সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। কেন্দ্রের সংখ্যা ও অবস্থান নির্ধারণে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা, ভৌগোলিক দূরত্ব এবং যাতায়াতের সুবিধা বিবেচনায় নিতে হবে।
পঞ্চমত, সব শিক্ষা বোর্ডের জন্য সমমানের প্রশ্নপত্র, অভিন্ন মূল্যায়ন নির্দেশিকা এবং স্বচ্ছ ফল প্রকাশের ব্যবস্থা থাকা জরুরি। উত্তরপত্রের নম্বর যাচাই ও পুনর্মূল্যায়নের সুযোগও রাখতে হবে।
ষষ্ঠত, সম্পূরক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সনদ ও উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে অযথা বিলম্ব করা যাবে না। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় প্রয়োজন।
পরীক্ষার ফি যুক্তিসংগত রাখতে হবে। দরিদ্র ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য ফি মওকুফ বা বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। একই সঙ্গে প্রতিবছর বিষয়ভিত্তিক অকৃতকার্যতার হার, সম্পূরক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও উত্তীর্ণের হার বিশ্লেষণ করে শিক্ষা বোর্ডগুলোকে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।
ব্যর্থতার কারণ দূর করতে হবে
সম্পূরক পরীক্ষা চালু হলেই শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটবে—এমন ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। শিক্ষার্থীরা কেন অকৃতকার্য হচ্ছেন, কোন বিষয়ে তাঁদের শিখন-ঘাটতি বেশি এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কতটা কার্যকর, এসব বিষয় নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে।
অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের জন্য কলেজ পর্যায়ে স্বল্পমেয়াদি পুনর্বাসনমূলক বা Remedial Learning Programme চালু করা যেতে পারে। বিষয়ভিত্তিক অতিরিক্ত ক্লাস, শিক্ষক পরামর্শ, মডেল পরীক্ষা ও দুর্বলতা নির্ণয়ের মাধ্যমে তাঁদের প্রস্তুত করতে হবে।
শুধু পরীক্ষা নেওয়া নয়, পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শেখার সুযোগ তৈরি করাই হওয়া উচিত এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য।
একই সঙ্গে শিক্ষকদের পেশাগত দায়িত্ব, প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক তদারকি এবং শিক্ষা প্রশাসনের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থীর ব্যর্থতাকে কেবল তাঁর ব্যক্তিগত অযোগ্যতা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই; এর সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পাঠদান ও সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতাও জড়িত।
দ্বিতীয় সুযোগ হোক শিক্ষার সেতু
বাংলাদেশে সম্পূরক পরীক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী ও শিক্ষার্থীবান্ধব। তবে এর সাফল্য নির্ভর করবে আমরা একে কীভাবে পরিচালনা করছি, তার ওপর। এটি যদি কেবল পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর সাময়িক চাপ কমানোর উদ্যোগ হয়, তাহলে এর দীর্ঘমেয়াদি সুফল সীমিত থাকবে। কিন্তু একটি স্বচ্ছ, মানসম্মত ও স্থায়ী নীতিমালার অধীন পরিচালিত হলে এটি শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর দ্বিতীয় সুযোগ হয়ে উঠতে পারে।
শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য শুধু পরীক্ষায় পাস করানো নয়; বরং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা। একটি পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়া মানেই একজন শিক্ষার্থীর শেখার সক্ষমতা শেষ হয়ে যাওয়া নয়। তাই তাঁকে দ্বিতীয় সুযোগ দিতে হবে, তবে সেই সুযোগের সঙ্গে মান, শৃঙ্খলা ও জবাবদিহির কোনো আপস করা যাবে না।
সম্পূরক পরীক্ষা হোক ব্যর্থতার বিকল্প নয়, বরং শিক্ষার্থীর ঘাটতি পূরণ করে এগিয়ে যাওয়ার একটি কার্যকর সেতু।
*লেখক: শুভাশীষ দাশ, প্রভাষক, ইংরেজি, সরকারি ইকবাল মেমোরিয়াল কলেজ, ফেনী। ই–মেইল: [email protected]