আলোকিত যাত্রা, ধূসর নয়

মানবিক সংলাপ। ‘মন পরিষ্কার’, অনেক অর্থবহ! ‘টেনশন নাই’, অনেক টেনশনের জন্ম দেয়!

৯. TS Eliot উচ্চারণ করেছিলেন, ‘সময়’কে উদ্দেশ্য করে, সেই কবে,

‘A cold coming we have of it , just the worst time of the year/ For a journey, and such a long journey: The ways deep and the weather sharp,/ The very dead of winter!’ এলিয়টের ধূসরযাত্রা!

১০. মৃত্যুময় বৈশ্বিক শৈত্যপ্রবাহের ছবি ‘ধূসরযাত্রা’! কিন্তু জীবনের পজিটিভ দিকের খণ্ডচিত্র মানুষের একাকিত্বকে ভুলিয়ে দেয়। নৈরাশ্যকে হার মানায়। আমি হতাশা খুঁজে পাইনি! নীরবে রেখে যাওয়া টাকা—মেয়েটির জন্য, মনে আছে? মানুষ কখনো একা নয়!

১১. সাবাই ছবিটি দেখবেন, প্লিজ! ‘সময়’কে দেখুন, অনেক কিছু খুঁজে পাবেন। সুমন, তোমার চোখ আছে, আছে চলচ্চিত্র নামের অস্ত্র! যুদ্ধ চালিয়ে যাও। জাকী