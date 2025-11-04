নাবিলার উপস্থাপনায় আজ শুরু ‘স্টারশিপ ফিউশন কিচেন: সিজন-২’

নাবিলার উপস্থাপনায় আজ শুরু ‘স্টারশিপ ফিউশন কিচেন: সিজন-২’
ফিউশন রান্না এখন শুধু রেস্তোরাঁয় নয়, ঘরোয়া রান্নায়ও জনপ্রিয় এক ধারায় পরিণত হয়েছে। দেশি রেসিপির সঙ্গে বিদেশি স্বাদের মেলবন্ধনে তৈরি হয় নতুন স্বাদের খাবার। ফিউশন রান্নার এই শিল্পকে আরও বড় পরিসরে তুলে ধরতে স্মাইল ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেডের উদ্যোগে নির্মিত অনুষ্ঠান ‘স্টারশিপ ফিউশন কিচেন’; পাওয়ার্ড বাই আমা।
প্রথম আসরের সফলতা এবং দর্শক ও রন্ধনপ্রেমীদের ব্যাপক সাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে আজ প্রচার শুরু হচ্ছে এর দ্বিতীয় আসর। মোট ৩০ পর্বের রান্নাবিষয়ক অনুষ্ঠানটি আজ থেকে প্রতি মঙ্গল ও বুধবার রাত ১০টা ৫ মিনিটে একযোগে প্রচারিত হবে চ্যানেল আই, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ‘চরকি’এবং প্রথম আলোর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে।
গতবারের মতো এবারের আয়োজনটিও উপস্থাপনায় থাকছেন অভিনেত্রী মাসুমা রহমান নাবিলা। প্রতি পর্বে তাঁর সঙ্গে যোগ দেবেন দেশ-বিদেশের দুজন খ্যাতনামা রন্ধনশিল্পী, যাঁরা ফিউশন রান্নার নানা কৌশল ও সৃজনশীলতা তুলে ধরবেন দর্শকের সামনে।
অনুষ্ঠানটি প্রসঙ্গে স্মাইল ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেডের চিফ মার্কেটিং অফিসার শোয়েব মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘ফিউশন রান্নার এই নতুন মৌসুম শুধু স্বাদ নয়, সৃজনশীলতারও এক ভিন্ন আয়োজন। যেখানে দেশি ও বিদেশি স্বাদের মিশেলে তৈরি হবে এক অনন্য রন্ধন-অভিজ্ঞতা। প্রথম সিজনে দর্শকদের ভালোবাসা ও অংশগ্রহণ আমাদের প্রত্যাশার চেয়েও বেশি ছিল। তাই এবার আরও বড় পরিসরে, আরও বৈচিত্র্যময় রেসিপি ও অতিথি-রন্ধনশিল্পীদের নিয়ে আমরা ফিরছি।’
মো. আসাদুজ্জামান আরও বলেন, ‘আমাদের খাবার শুধু ঐতিহ্যের নয়, গর্বেরও বিষয়। প্রথম সিজনে আমরা সেই ঐতিহ্যকে নতুনভাবে দেখেছিলাম। এবার আমরা চেষ্টা করছি বাংলাদেশের রান্নার স্বাদকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে। আশা করি, দর্শক ও রন্ধনপ্রেমীরা উপভোগ করবেন।’
‘স্টারশিপ ফিউশন কিচেন: সিজন-২’ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য, রেসিপি ও আপডেট জানা যাবে স্টারশিপ সয়াবিন তেলের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ, ‘স্টারশিপ ফিউশন কিচেন’ ইউটিউব চ্যানেল এবং www. starshipfusionkitchen.com ওয়েবসাইটে।