ফটোসুন্দরী থেকে নায়িকা, জেমসের সাবেক স্ত্রী...

ফটোসুন্দরী থেকে নায়িকা, জেমসের সাবেক স্ত্রী...
ছবির ছোট্ট মেয়েটিকে দেখে কি চেনা যাচ্ছে? তিনি ছিলেন নব্বইয়ের দশকের আলোচিত নায়িকা। অভিনয়ের পাশাপাশি তাঁর প্রেম ও বিয়ের গল্পও কম আলোচিত নয়। জনপ্রিয় এক ব্যান্ড তারকার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। সেই সংসার অবশ্য টেকেনি। দুজনেই পরে নতুন করে সংসারে মনোযোগী হন। এখন যাঁর যাঁর মতো করে কাটছে জীবন। অথচ একটা সময় তাঁদের ঘিরে ছিল দর্শকের তুমুল আগ্রহ। কে এই নায়িকা? শৈশবের ছবি থেকে শুরু করে জেনে নেওয়া যাক তাঁর গল্প।
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