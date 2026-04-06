সমালোচক পুরস্কারে ওয়েব সিরিজ বিভাগে মনোনয়ন পেলেন যাঁরা

মেরিল–প্রথম আলো পুরস্কার ২০২৫
সমালোচক পুরস্কারে ওয়েব সিরিজ বিভাগে মনোনয়ন পেলেন যাঁরা
শেষ হয়েছে মেরিল-প্রথম আলো সমালোচক পুরস্কার ২০২৫-এর কার্যক্রম। জুরিবোর্ড নির্বাচন করেছে এবারের মনোনয়নপ্রাপ্তদের। এবারও ‘সীমিত দৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র’, ‘চলচ্চিত্র ও ওয়েব ফিল্ম’ ও ‘ওয়েব সিরিজ’—এই তিন বিভাগে বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হবে। আজ ছাপা হলো ওয়েব সিরিজ বিভাগে যাঁরা মনোনয়ন পেয়েছেন, তাঁদের নাম।
সেরা ওয়েব সিরিজ
‘গুলমোহর’
‘বোহেমিয়ান ঘোড়া’
‘মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন-২’
সেরা পরিচালক
অমিতাভ রেজা চৌধুরী–‘বোহেমিয়ান ঘোড়া’
শিহাব শাহীন–‘মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন-২’
সৈয়দ আহমেদ শাওকী–‘গুলমোহর’
সেরা অভিনেত্রী
জয়া আহসান–‘জিম্মি’
রাফিয়াত রশিদ মিথিলা –‘মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন-২’
সাদিয়া আয়মান–‘বোহেমিয়ান ঘোড়া’
সেরা অভিনেতা
আব্দুল্লাহ আল সেন্টু–‘ফ্যাকড়া’
নাসির উদ্দিন খান–‘মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন-২’
মোস্তাফিজুর নূর ইমরান–‘গুলমোহর’