আপন মানুষেরাই ভুলগুলো চোখে আঙুল তুলে দেখিয়ে ভুল প্রমাণ করে...

অভিনয়শিল্পী ও লাক্স তারকা শানারৈই দেবী শানু লিখেছেন, ‘কাছের মানুষগুলো কষ্ট পাবে ভেবে তাদের ভুলত্রুটিগুলো বলিনি মুখে, বরং নীরব থেকেছি। অথচ আমার বেলায় অবলীলায় আপন মানুষেরাই ভুলগুলো চোখে আঙুল তুলে দেখিয়ে আমাকেই সব সময় ভুল প্রমাণ করে যায়। আমি বরং হাসিমুখে ভুলের বোঝা মাথায় নিয়ে অভিমানে সঙ্গোপনে নিজের শব্দের কাছেই রয়ে যাই। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কভু চাইনি জিততে, আপনজনের কাছেই নাহয় ভালোবেসে হেরে যাই। তবুও তো থাকুক ভালো আপনমনে দুনিয়ার সবাই। এটুকু শিখেছি যাদের আপন মেনেছি, দুনিয়ার সামনে তাদের কখনো মিথ্যে করতে নাই। তারা মিথ্যে হলেই তো তুমি-আমি মিথ্যে হয়ে যাই সবাই। কোনো ভালোবাসায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে না, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এলেই ভালোবাসা একসাথে হেরে যায়। জীবনপথের অলিতে–গলিতে দেখেছি অনেক রং, তাই মেনে নিতে শিখে গেছি জীবনের এমন রূঢ় সত্য, হাসতে হাসতে বীরদর্পে একাই। পাই না ভয় আরও কোনোকিছুতে, দুনিয়া তো প্রস্তুত, মন্দ বলতে সর্বদাই।’