আবুল হায়াতের যে দিকটা বিস্ময়কর লাগে তারিক আনামের কাছে

আবুল হায়াতের যে দিকটা বিস্ময়কর লাগে তারিক আনামের কাছে
‘অভিনয়, বিদগ্ধ, পড়াশোনার ক্ষেত্রে একজন আইডল থাকে। আমাদের সেই আইডল হায়াত ভাই। তিনি সব সময় আমাদের অনুপ্রেরণা দেন। তাঁকে আমরা অনুসরণ করি।’ এভাবে বর্ষীয়ান গুণী অভিনেতা আবুল হায়াতকে মূল্যায়ন করেন অভিনেতা তারিক আনাম খান।
এক সাক্ষাৎকারে আবুল হায়াত প্রসঙ্গে তারিক আনাম খান আরও বলেছিলেন, ‘আমরা যখন অভিনয় শুরু করি, তখন তিনি প্রতিষ্ঠিত অভিনয়শিল্পী। সেই সত্তর দশকে মঞ্চে ও থিয়েটারে তিনি আলোচিত নাম। তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আবুল হায়াত ভাইয়ের এই দিকটা ভেবে বিস্ময়কর লাগে। এই বয়সেও অভিনয়ের প্রতি যে ভালোবাসা, যে একাগ্রতা, সেটা থেকে কখনোই তিনি বিচ্ছিন্ন হননি।’
ষাটের দশক থেকে অভিনয় শুরু করেন আবুল হায়াত। সেই থেকেই নিয়মিত এখনো অভিনয় করে যাচ্ছেন। তারিক আনাম খান সাক্ষাৎকারে আরও জানান, অভিনয় কিংবা ব্যক্তিগত জীবনের নানা কিছু তিনি শিখেছেন আবুল হায়াতের কাছ থেকে। তিনি যেমন শিখেছেন তেমনি তিনি মনে করেন, তরুণ প্রজন্মেরও অনেক কিছু শেখার রয়েছে।
‘একজন মানুষ কী করে সব চরিত্রের মধ্যে মিশে গিয়ে সেটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন, খুব বেশি পরিবর্তন না করে একটি চরিত্র শুধু অভিনয় দিয়ে তিনি যেভাবে তুলে ধরেন, সেটা আমাদের কাছে এখনো বিস্ময়কর মনে হয়। এ ছাড়া একজন শিল্পীর জন্য শৃঙ্খলার মধ্যে থাকাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যা হায়াত ভাইয়ের কাছ থেকে পুরোপুরি শেখার রয়েছে। তিনি স্ক্রিপ্ট না পড়ে, চরিত্র সম্পর্কে না জেনে কখনোই কোনো শুটিংয়ে যান না। সময় থেকে সবকিছুতেই তিনি সিরিয়াস।’ বলেন তারিক আনাম খান।
ঋত্বিক ঘটক থেকে শুরু করে অনেক নির্মাতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন আবুল হায়াত। তারিক আনাম খান আরও জানান, তাঁর বিচরণ ছড়িয়ে রয়েছে সব দিকে। মঞ্চের কোনো চরিত্র কিংবা নাটক বা সিনেমার যে চরিত্রে তিনি অভিনয় করতেন, সেখানে থাকত নিখুঁত ভালোবাসা। তারিক আনাম বলেন, আনন্দ নিয়ে কীভাবে অভিনয় করতে হয়, সেটা দেখিয়েছেন আবুল হায়াত। অভিনয়ে আনন্দ না থাকলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না।
আবুল হায়াতের কাজ সম্পর্কে তারিক আনাম খান বলেন, ‘আমি থিয়েটারের লোক, সেই হিসেবে হায়াত ভাই অভিনীত “দেওয়ান গাজীর কিসসা” থেকে শুরু করে মঞ্চের বহু কাজ দেখেছি। প্রতিটি কাজ থেকে শিখেছি। “ম্যাকবেথ”সহ অনেক কাজে আমরা একসঙ্গে অভিনয় করেছি। সেসব কাজ দিয়েও সব সময় শেখার চেষ্টা করেছি।’
কীর্তিমান অভিনেতা, নাট্যনির্দেশক ও নাট্যকর আবুল হায়াতের আজ জন্মদিন। তিনি ১৯৪৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন।