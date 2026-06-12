অ্যাশলিন কাস্ত্রোই কি এবারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে আলোচিত ‘অফিশিয়াল গার্লফ্রেন্ড’

অ্যাশলিন কাস্ত্রোই কি এবারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে আলোচিত ‘অফিশিয়াল গার্লফ্রেন্ড’
২০২৬ বিশ্বকাপকে ঘিরে মাঠের লড়াইয়ের পাশাপাশি আলোচনায় আছেন খেলোয়াড়দের স্ত্রী ও প্রেমিকারাও। সেই তালিকায় সবচেয়ে বেশি চর্চিত নামগুলোর একটি অ্যাশলিন কাস্ত্রো। ইংল্যান্ড ও রিয়াল মাদ্রিদের তারকা ফুটবলার জুড বেলিংহামের সঙ্গে সম্পর্কের গুঞ্জনের পর থেকেই মার্কিন এই সোশ্যাল মিডিয়া তারকা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের নজরে আসেন। স্টেডিয়ামের গ্যালারি থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম—সবখানেই এখন তাঁকে ঘিরে কৌতূহল।
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