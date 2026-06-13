‘আপনাকেও পছন্দ করি, ব্রাজিলকেও পছন্দ করি’
ব্রাজিল ঘিরে উচ্ছ্বাস শুধু ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যেই নয়, ছড়িয়ে পড়েছে শোবিজ অঙ্গনেও। দেশের অনেক তারকা, যাঁরা নিজেদের ব্রাজিল-সমর্থক হিসেবে পরিচয় দেন, তাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রিয় দলকে শুভকামনা জানিয়ে পোস্ট করছেন।
কেউ শেয়ার করছেন পুরোনো স্মৃতি, কেউ পরেছেন হলুদ-সবুজ জার্সি, আবার কেউ প্রকাশ করেছেন জয়ের প্রত্যাশা। খেলা শুরুর আগেই তাঁদের পোস্টে জমে উঠেছে ব্রাজিল-উন্মাদনা। দেখে নেওয়া যাক, প্রিয় দলকে নিয়ে কী বলছেন ব্রাজিল-সমর্থক তারকারা।
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