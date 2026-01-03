হৃতিকের শরীরে ২৫% বাঙালি রক্ত—কোন সূত্রে জানেন
শনিবার সকাল ১০টা ১৮ মিনিটে বেশ কয়েকটি ছবি শেয়ার করলেন বলিউড তারকা হৃতিক রোশন। ক্যাপশনে লিখলেন, ‘আমার ভেতরের ২৫ শতাংশ বাঙালি রক্তটাই বুঝি এভাবে প্রকাশ পেয়েছে।’ তাঁর এই মন্তব্যসহ ছবিগুলো ভাইরাল হতে বেশি সময় লাগেনি। নেটিজেনদের কৌতূহল—আসলে বাঙালির সঙ্গে হৃতিক রোশনের যোগ কোথায়?
বছরের শুরুতেই একের পর এক ছবি শেয়ার করছেন হৃতিক। এমনিতেই জানুয়ারি তাঁর জীবনে একটু আলাদা গুরুত্ব রাখে।
প্রায় ২৬ বছর আগে এই জানুয়ারিতেই মুক্তি পেয়েছিল তাঁর প্রথম ছবি ‘কহো না প্যায়ার হ্যায়’, ২০০০ সালে ১৪ জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছিল এ সিনেমা। আবার জানুয়ারির ১০ তারিখ তাঁর জন্মদিন, ১৯৭৪ সালের ১০ জানুয়ারি তাঁর জন্ম। ৫০ পেরিয়ে জনপ্রিয়তা বা ‘ক্রেজ’ একটুও কমেনি বরং বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে নারীভক্তদের কাছে তিনি আজও বলিউডের ‘গ্রিক গড’। কিন্তু জানেন কি, হৃতিকের শরীরেও বইছে বাঙালি রক্ত?
১৯৭৪ সালে মুম্বাইয়ে জন্ম নেওয়া হৃতিকের পরিবারে ছোটবেলা থেকেই ছিল সাংস্কৃতিক আবহ। তাঁর বাবা রাকেশ রোশন বলিউডের পরিচিত মুখ। আর হৃতিকের বাঙালি যোগের সূত্রটি আসে তাঁর দাদি—ইরা রোশনের (জন্মনাম ইরা মৈত্র) কাছ থেকে।
মাত্র কুড়ি বছর বয়সে কলকাতা ছেড়ে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে কাজ করতে যান ইরা। গান ছিল তাঁর নেশা। সেই সূত্রেই পরিচয় এবং পরে বিয়ে সংগীত পরিচালক রোশন লাল নাগরথের সঙ্গে। এটি ছিল রোশনের দ্বিতীয় বিয়ে।
সুখের সংসারে জন্ম নেন দুই ছেলে—রাকেশ ও রাজেশ। তবে হঠাৎ একদিন হার্ট অ্যাটাকে মারা যান রোশন লাল। তারপর দুই ছেলে স্বপ্ন নিয়ে পাড়ি জমান মুম্বাইয়ে—শুরু হয় তাঁদের নতুন লড়াই।
ইরাই ছিলেন এই পরিবারের শক্ত ভিত। রান্না ভালোবাসতেন, বিশেষ করে মাছের পদ ছিল তাঁর বিশেষত্ব। ছোটবেলা থেকেই ইরার আদরের নাতি ছিলেন হৃতিক। তাঁর ডাকনাম ‘ডুগগু’ রেখেছিলেন ইরাই—রাকেশ রোশনের ডাকনাম যেহেতু ছিল ‘গুড্ডু’, তাই মিল রেখে।
শোনা যায়, রোশন পরিবারে শেষ কথা বলতেন ইরাই। আর তাঁর হাতের রান্না করা মাছ ছিল হৃতিকের ভীষণ প্রিয়। শুধু তা–ই নয়, কাকতালীয়ভাবে হৃতিকের প্রথম স্টেজ পারফরম্যান্সও হয়েছিল কলকাতায়।
দাদিকে তিনি ডাকতেন ‘ঠামি’ বলে। তবে ঠামির কাছ থেকে বাংলা শেখা হয়নি তাঁর। রাকেশ রোশন কিছুটা বাংলা জানলেও হৃতিকের সে সুযোগ হয়নি। তবু কলকাতায় এলে আজও দাদির কথা মনে পড়ে তাঁর—মাছভাত, আদর আর শাসনের স্মৃতি তাঁকে টানে।
২০০৫ সালের ২২ জানুয়ারিতে চলে যান ইরা রোশন। শৈশবের আশ্রয় হারান হৃতিকও। আর আজ, নতুন বছরের শুরুতে নিজের কিছু ছবি পোস্ট করে যেন সেই সোনালি স্মৃতিতেই ফিরে গেলেন তিনি— ‘আমার ভেতরের ২৫ শতাংশ বাঙালি রক্তটাই বুঝি এভাবে প্রকাশ পেয়েছে।’