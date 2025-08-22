‘ফেলানী’ চরিত্রের অভিনয় কাঁদিয়েছিল প্রেসিডেন্টকে, এখন...

‘ফেলানী’ চরিত্রের অভিনয় কাঁদিয়েছিল প্রেসিডেন্টকে, এখন...
পরিচিতিটা অভিনয়ে বেশি হলেও রুমানা রশিদ ঈশিতা নাচে–গানেও বেশ পারদর্শী ছিলেন। একসময় যাঁকে নিয়মিত দেখা যেত টেলিভিশনের পর্দায়, এখন তাঁর উপস্থিতি কম হলেও জনপ্রিয়তা কমেনি। বিনোদন অঙ্গনে শুরুটা শিশুদের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান ‘নতুন কুঁড়ি’তে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। এ প্রতিযোগিতায় পরিবেশনায় মুগ্ধ করে ‘ক’ এবং ‘খ’ দুই বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জিতে নেন। আজ এই তারকার জন্মদিন। চার দশকের বেশি সময় ধরে বিনোদন অঙ্গনে কাজের সঙ্গে জড়িত ঈশিতা এখন কী করছেন, ছবিতে জেনে নেওয়া যাক।
