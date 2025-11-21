ভাইরাল ‘চিকরি চিকরি’ গানে নেচে আলোচিত কে এই নেপালি মডেল
ঠোঁটে সিগারেট, পরনে শার্ট-প্যান্ট, গলায় বাঁধা স্কার্ফ—সবুজ পাহাড়ের কোলে ‘চিকরি চিকরি’ গানের তালে নাচছেন এক তরুণী, ভিডিওটি সপ্তাহখানেক ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ফেসবুক থেকে ইনস্টাগ্রাম, টিকটক থেকে ইউটিউব—সবখানেই সেই নাচ রীতিমতো উন্মাদনা ছড়িয়েছে।
বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপালসহ এশিয়াজুড়ে সেই তরুণীর নাচ প্রশংসা কুড়িয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকে লিখছেন, তরুণীটি কে? ‘চিকরি চিকরি’ গানটিই বা কোথা থেকে এল?
আলোচিত সেই তরুণীর নাম আশমা বিশ্বকর্মা; নেপালের মেয়ে। পেশায় একজন মডেল ও নৃত্যশিল্পী। ‘চিকরি চিকরি’ গানে নেচে নেপালের গণ্ডি পেরিয়ে দুনিয়াজুড়ে পরিচিতি পেয়েছেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর ফলোয়ারের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে।
‘চিকরি চিকরি’ গানটি মুক্তির অপেক্ষায় থাকা ‘পেড্ডি’ সিনেমার। নির্মাতা বুচি বাবু সানা পরিচালিত তেলেগু সিনেমাটি আগামী বছরের ২৭ মার্চ মুক্তি পাবে।
এর আগে গত ৭ নভেম্বর ‘চিকরি চিকরি’ গানটি প্রকাশ করেছে টি সিরিজ। এ আর রাহমানের সুরে তেলেগু ও হিন্দি ভাষায় গানটি গেয়েছেন মোহিত চৌহান।
এক পাহাড়ি এলাকায় গানটির দৃশ্যধারণ করা হয়েছে। গানের দৃশ্যে দক্ষিণ ভারতীয় তারকা রামচরণকে সিগারেট টানতে টানতে নাচতে দেখা গেছে; কখনো ক্রিকেট ব্যাট হাতেও নেচেছেন তিনি। রামচরণের সঙ্গে বলিউড অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুরকেও দেখা গেছে।
গানের ভিডিওটি প্রকাশের পর রামচরণের সিগারেট টানতে টানতে নাচের স্টেপটি তরুণদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। এর মধ্যে রামচরণের স্টেপটি অনেকেই কাভার করেছেন, তবে নেপালি নৃত্যশিল্পী আশমা বিশ্বকর্মার নাচটিই সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে।
১১ নভেম্বর ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটকসহ বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ভিডিওটি প্রকাশ করেছেন আশমা বিশ্বকর্মা। এক পাহাড়ি এলাকায় ভিডিওটির দৃশ্যধারণ করা হয়েছে, নাচে রামচরণকে অনুসরণ করেছেন তিনি। প্রকাশের পরপরই আশমার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে।
৪৪ সেকেন্ডের ভিডিওটি এক সপ্তাহের ব্যবধানে সাত কোটির বেশিবার দেখা হয়েছে। ভিডিওটির দৃশ্যধারণ, সম্পাদনা করেছেন সুরজ অধিকারী।
আশমার ভিডিওটি ইনস্টাগ্রামে ২ কোটি ১৮ লাখের বেশিবার দেখা গেছে। ভিডিওটি অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুরকেও মুগ্ধ করেছে। ১৩ নভেম্বর ভিডিওটি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করেছিলেন জাহ্নবী।
ভিডিওটি আশমার টিকটক অ্যাকাউন্টে ২ কোটি ১৭ লাখ বার, ফেসবুকে ২ কোটির বেশিবার দেখা হয়েছে। এর আগে আশমার খুব কম ভিডিও ১০ লাখের বেশিবার দেখা হয়েছে। এবারই তাঁর প্রথম কোনো ভিডিও ফেসবুকে দুই কোটির মাইলফলক ছুঁয়েছে। ভিডিওটি আশমার ইউটিউব চ্যানেলে ১ কোটি ১০ লাখ বার দেখেছেন দর্শকেরা।
নেপালে মডেল হিসেবে পরিচিতি রয়েছে আশমার। তাঁকে বেশ কয়েকটি গানের ভিডিওচিত্রে মডেলিং করতে দেখা গেছে। সিনেমায়ও টুকটাক কাজ করেছেন।
২০১০ সাল থেকে নেপালি নাচের দল ‘দ্য কার্টুনস ক্রু’র সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তিনি। ‘ফ্যান্টাস্টিক’, ‘নাই মালাই থা চান’সহ বেশ কয়েকটি আলোচিত গানের সুবাদে পরিচিতি পেয়েছে দ্য কার্টুনস ক্রু।
