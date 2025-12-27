সালমানের জন্মদিনে দেহরক্ষী থেকে সহশিল্পীদের আবেগঘন বার্তা
আজ ৬০-এ পা দিলেন বলিউড ভাইজান সালমান খান। জন্মদিনের প্রথম প্রহর থেকেই ভক্ত থেকে বলিউড তারকারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এ সুপাস্টারকে। সে তালিকায় আছেন ক্যাটরিনা থেকে অজয়। সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁদের বার্তায় কেবল সালমানের সাফল্য বা তারকাখ্যাতিই নয়, বরং তাঁর উদারতা এবং মানুষের ওপর তাঁর গভীর প্রভাবের কথাও তুলে ধরেছেন।
সালমানকে ‘সুপারহিউম্যান’ (অতিমানব) আখ্যা দিয়ে ক্যাটরিনা কাইফ লিখেছেন, ‘টাইগার টাইগার টাইগার! জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। প্রতিটি দিন ভালোবাসা ও আলোয় ভরে উঠুক।’
নিজের স্টাইলেই যেন শুভেচ্ছা জানিয়ে অজয় দেবগন। এ অভিনেতা লিখেছেন, ‘সব কা ভাই, সব কি জান। শুভ জন্মদিন সালমান খান।’
আবেগঘন এক বার্তায় সালমানের দেহরক্ষী শেরা লিখেছেন, ‘শুভ ৬০তম জন্মদিন মালিক। আপনার পাশে থেকে আমি অনেক চড়াই-উতরাই দেখেছি, কিন্তু আপনার স্টাইল আর শক্তি কখনো কমেনি। আপনার কারণেই আমি আজ পরিচয় ও সম্মান পেয়েছি।’
‘ম্যায়নে পেয়ার কিয়া’র স্মৃতি হাতড়ে ভাগ্যশ্রী লিখেছেন, ‘তখন এবং এখন! বন্ধুত্ব সব সময়। শুভ জন্মদিন সালমান।’
সালমানের সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য কামনা করে রাকুল প্রীত সিং লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন সালমান স্যার! আগামী বছরটি আপনার জন্য নতুন অর্জন ও হাসির কারণ নিয়ে আসুক।’
পুরোনো দিনের একটি ছবি শেয়ার করে চাঙ্কি পাণ্ডে লিখেছেন, ‘শুভ শুভ জন্মদিন আমার প্রিয় বন্ধু।’
এ ছাড়া অন্য তারকাদের মধ্যে অনেকেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সালমান খানকে। এর মধ্যে বলিউড তারকা থেকে ভারতের ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ রয়েছেন।
১৯৬৫ সালে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে জন্মগ্রহণ করলেও মুম্বাইতে সালমানের বেড়ে ওঠা। তাঁর বাবা সেলিম খান হিন্দি ছায়াছবির দুনিয়ার খ্যাতনামা চিত্রনাট্যকার। সিনেমার আবহে ভাইজানের বেড়ে ওঠা।