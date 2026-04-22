জিনাত অভিনয় পারেন না, মুমতাজের মন্তব্য ঘিরে তুমুল বিতর্ক

জিনাত অভিনয় পারেন না, মুমতাজের মন্তব্য ঘিরে তুমুল বিতর্ক
বলিউডের অতীতের এক ঝলমলে সময়কে আবারও আলোচনায় এনে দিলেন মুমতাজ। বরাবরই স্পষ্টভাষী এই তারকা এবার প্রশ্ন তুলেছেন ‘তারকা’ আর ‘অভিনেতা’—এই দুই পরিচয়ের পার্থক্য নিয়ে। আর সে বক্তব্য ঘিরেই নতুন করে বিতর্কের জন্ম হয়েছে হিন্দি চলচ্চিত্রজগতে।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মুমতাজ এমন কিছু মন্তব্য করেন, যা সহজেই নাড়া দেয় বলিউডপ্রেমীদের আবেগকে। তিনি বলেন, কিংবদন্তি অভিনেতা সঞ্জীব কুমার ছিলেন অসাধারণ অভিনেতা, কিন্তু তাঁকে তিনি ‘বড় তারকা’ মনে করেন না। একই সঙ্গে জিনাত আমানের অভিনয় নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর যুক্তি, কেউ ভালো অভিনেতা হতে পারেন, কিন্তু সবাই বড় তারকা হন না; পার্থক্যটা বোঝা জরুরি।
এ বক্তব্যের পেছনে মুমতাজের ব্যাখ্যাও বেশ পরিষ্কার। তাঁর মতে, বলিউডে ‘তারকা’ শব্দটি এখন অনেকটাই ঢিলেঢালাভাবে ব্যবহার করা হয়। তিনি উদাহরণ হিসেবে তুলে আনেন দিলীপ কুমার, দেব আনন্দ ও শাম্মি কাপুরের নাম। মুমতাজের ভাষায়, তাঁরা ছিলেন প্রকৃত অর্থেই ‘তারকা’, যাঁদের উপস্থিতিই দর্শকদের মধ্যে আলাদা উন্মাদনা তৈরি করত।
মুমতাজের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তিনি ‘তারকা’ বলতে শুধু অভিনয়দক্ষতাকে বোঝান না; বরং দর্শক-আকর্ষণ, ব্যক্তিত্ব, জনপ্রিয়তা—সব মিলিয়ে একটি সামগ্রিক উপস্থিতিকেই গুরুত্ব দেন। সে তুলনায় সঞ্জীব কুমারকে তিনি দেখছেন অসাধারণ শিল্পী হিসেবে, যিনি চরিত্রভিত্তিক ও সহ-অভিনয়ের মাধ্যমে নিজের প্রতিভা প্রমাণ করেছেন, কিন্তু তারকাখ্যাতির সেই উচ্চতায় পৌঁছাননি।
মুমতাজ আরও বলেন, ‘আমি কোথায় ভুল বলেছি? আমি তো অস্বীকার করছি না যে তিনি দুর্দান্ত অভিনেতা ছিলেন। কিন্তু একজন তারকা আর একজন অভিনেতার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে।’
এ বক্তব্যে একদিকে যেমন মুমতাজের ব্যক্তিগত মূল্যায়ন উঠে এসেছে, অন্যদিকে তেমনই ফুটে উঠেছে বলিউডের পুরোনো দিনের শ্রেণিবিভাগের ধারণা।
অন্যদিকে, জিনাত আমানকে নিয়ে মুমতাজের মন্তব্যও কম বিতর্ক তৈরি করেনি। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘তিনি (জিনাত আমান) কতগুলো পুরস্কার জিতেছেন?’
এ মন্তব্য অনেকের কাছে কঠোর মনে হলেও মুমতাজের দৃষ্টিতে এটি ছিল মূল্যায়নের একটি মানদণ্ড। তাঁর মতে, অভিনয়ের স্বীকৃতি হিসেবে পুরস্কারও একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক।
এ ধরনের মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই ভক্তদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। অনেকেই মনে করছেন, সঞ্জীব কুমার কিংবা জিনাত আমানের মতো শিল্পীদের অবদানকে এভাবে ছোট করে দেখা ঠিক নয়। আবার অন্য একটি অংশ বলছে, মুমতাজ তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই কথা বলেছেন, যা নিয়ে ভিন্নমত থাকতেই পারে।
এ বিতর্ক আসলে বলিউডের এক পুরোনো প্রশ্নকে আবার সামনে নিয়ে এসেছে—শিল্পীর মূল্যায়ন কীভাবে করা উচিত? শুধু অভিনয়দক্ষতা, নাকি জনপ্রিয়তা, নাকি পুরস্কার—কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ মানদণ্ডও বদলেছে। একসময় বক্স অফিসের সাফল্যই ছিল প্রধান সূচক, পরে এসেছে সমালোচকদের প্রশংসা, আর এখন যুক্ত হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাবও।
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবলম্বনে