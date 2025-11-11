সবাই তাদের হিংসা করছে, আমাদের মধ্যে বড় কে?

সবাই তাদের হিংসা করছে, আমাদের মধ্যে বড় কে?
সিনেমার চেয়ে ইদানীং তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েই আলোচনা হয় বেশি। নতুন নতুন সাক্ষাৎকারে হিন্দি সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন অনুরাগ কশ্যপ। এবারও ব্যতিক্রম নয়। সম্প্রতি কমল নাহতার পডকাস্টে হাজির হয়ে তিনি কথা বলেছেন নানা প্রসঙ্গে।
সিনেমার প্রচার ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা
অনুরাগ কশ্যপ বলেন, বর্তমান হিন্দি চলচ্চিত্রশিল্প ধীরে ধীরে বিষাক্ত হয়ে উঠছে। কমল নাহতার সঙ্গে আলাপকালে অনুরাগ বলেন, সিনেমার প্রচারের প্রক্রিয়ায় প্রচুর অর্থ নষ্ট হয়। অনুরাগ বলেন, ‘কোনো অল্প বাজেটের সিনেমা সেভাবে সুযোগ পায় না। আগে সময় ছিল, যখন সিনেমা হল কম ছিল, কিন্তু মুখের কথায় বেশি ব্যাপকতা ছিল। আমার সাধারণ যুক্তি “ডেমন স্লেয়ার” বা “এফ ওয়ান’ ভারতে কেন চলছে? এটার প্রচারের জন্য কে এসেছে? ব্র্যাড পিট কি এখানে প্রচারের জন্য এসেছে?’
অনুরাগ আরও যোগ করেন, ‘প্রচার মানে অনেক অর্থ নষ্ট করা। যেমন দক্ষিণে প্রচারে সীমা থাকে, তাই এখানেও থাকা উচিত। এখন ম্যাডক ফিল্ম এত সাফল্য দেখিয়েছে, খুশি হওয়া উচিত! কিন্তু সবাই তাদের হিংসা করছে। আমাদের মধ্যে বড় কে? এটা ভাবতে ভাবতেই সবাই হারিয়ে যাচ্ছে।’
সেন্সর বোর্ড অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন
অনুরাগ জানান, একসময় তাঁর ধারণা ছিল, সেন্সর বোর্ডের সঙ্গে লড়াই করতে হবে, কিন্তু সম্প্রতি তিনি তার মনোভাব বদলে ফেলেছেন। তিনি বলেন, ‘আমার অনেক চিন্তাভাবনা সেন্সরশিপ নিয়ে বদলেছে। যখন আমি আমার সিনেমা সেন্সর বোর্ডে নিয়ে গেলাম, তখন বুঝতে পারলাম, সমস্যা লোকদের সঙ্গে নয়। তাঁরা ভদ্র ছিলেন। তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন, আমার সিনেমায় কোনো আপত্তিকর ভাষা নেই। অফিসাররা আন্তরিক ছিলেন, বলেছিলেন, “আমরা শুধু দেওয়া নিয়ম ও নির্দেশিকা অনুসরণ করছি। পরিবর্তন চাইলে, আপনাদের-পরিচালকদের একসাথে হয়ে এগিয়ে আসতে হবে।”’
এই কথোপকথন অনুরাগের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছে, তিনি এখন দেখেন যে সেন্সরশিপের সমস্যা কোনো ব্যক্তির সঙ্গে নয়, বরং একটি পদ্ধতিগত সমস্যা, যা শুধু চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে সংস্কার করা সম্ভব।
সাম্প্রতিক কাজ ও অভিনয়
অনুরাগ কশ্যপের শেষ সিনেমা ‘বান্দর’–এর প্রিমিয়ার হয়েছিল টরন্টো চলচ্চিত্র উৎসবে। ভারতে সিনেমাটি কবে মুক্তি পাবে, এখনো জানা যায়নি।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে