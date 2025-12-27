বলিউড

ভক্তের মৃত্যুর ঘটনায় বিপাকে আল্লু অর্জুন! আদালতে চার্জশিট দাখিল

বিনোদন ডেস্ক
দক্ষিণী সুপারস্টার আল্লু অর্জুনএক্স থেকে

ভক্তরা ভেবেছিলেন, ‘পুষ্পা ২: দ্য রুল’ ছবির প্রিমিয়ারে পদপিস্ট হয়ে ভক্তের মৃত্যুর ঘটনায় তাঁদের প্রিয় তারকা আল্লু অর্জুন পরিত্রাণ পেতে পারেন। কিন্তু এক বছর পার হতেই ভক্তরা শুনতে পেলেন দুঃসংবাদ। হায়দরাবাদের থিয়েটারে পদদলনের ঘটনায় এখন প্রিয় তারকা আল্লু অর্জুনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল হয়েছে। এতে ফেঁসে যেতে পারেন প্রিয় এই তারকা।

‘পুষ্পা ২: দ্য রুল’ ছবির প্রিমিয়ার শো চলাকালীন সময়ে পদপিষ্ট হয়ে মারা যাওয়ার ঘটনায় অভিনেতা আল্লু অর্জুনসহ মোট ২৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে পুলিশ। ঘটনার এক বছরের বেশি সময় পর হায়দরাবাদের নামপল্লি আদালতের নবম অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে।

‘পুষ্পা ২’ সিনেমায় রাশমিকা মান্দানা ও আল্লু অর্জুন। এক্স থেকে

ঘটনাটি ঘটে ২০২৪ সালের ৪ ডিসেম্বর হায়দরাবাদের আরটিসি এক্স রোড এলাকার সন্ধ্যা থিয়েটারে। ‘পুষ্পা ২: দ্য রুল’–এর প্রিমিয়ার শো চলাকালে বিপুলসংখ্যক ভক্ত অভিনেতাকে দেখতে জড়ো হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ভিড়ে ৩৫ বছর বয়সী রেবতী মারা যান। তাঁর নাবালক ছেলে শ্রীতেজও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এখনো বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন।

আল্লু অর্জুন
ইনস্টাগ্রাম

পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে, দুর্ঘটনার পেছনে ছিল চরম অবহেলা ও নিরাপত্তার গুরুতর লঙ্ঘন। চার্জশিটে সন্ধ্যা প্রেক্ষাগৃহের মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাশাপাশি অনুষ্ঠানের ভিড় নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অভিযোগ আনা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লু অর্জুনের ‘পুষ্পা ২: দ্য রুল’ ছবির প্রিমিয়ারে আসবেন, এটা আগেই জানা ছিল, কিন্তু তারপরও যথাযথ নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এমনকি নিরাপত্তার ব্যাপারে পুলিশের পক্ষ থেকে অভিনেতার উপস্থিতির অনুমতি দেওয়া হয়নি।

আরও পড়ুন

মামলার কারণে আহত কিশোরের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না আল্লু অর্জুন

‘পুষ্পা ২’–এ আল্লু অর্জুন ও রাশমিকা মান্দানা। এক্স থেকে

চার্জশিটে আল্লু অর্জুনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও আল্লু অর্জুন উপস্থিত হন এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আগে থেকে কোনো ধরনের যোগাযোগ করেননি। এ ঘটনায় তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপক, কর্মচারী এবং আটজন বেসরকারি দেহরক্ষীকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, তাঁদের কিছু কর্মকাণ্ড পরিস্থিতিকে আরও বিপজ্জনক করে তোলে।

আরও পড়ুন

আল্লু অর্জুন গ্রেপ্তার, সিনেমা হলে নারী মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত ‘পুষ্পা’ তারকা

ভিআইপি অতিথিদের ঢোকার ও বের হওয়ার জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা ছিল না। বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীদের চলাচল ও আচরণ ভিড়ের চাপ বাড়িয়ে দেয়। প্রেক্ষাগৃহ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অবহেলাজনিত মৃত্যুর অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা এবং জননিরাপত্তা বিপন্ন করার অভিযোগে একাধিক ধারা যুক্ত করা হয়েছে।

আল্লু অর্জুন
ভিডিও থেকে

উল্লেখ্য, ঘটনার পর ২০২৪ সালের ডিসেম্বরেই আল্লু অর্জুনকে গ্রেপ্তার করা হলেও পরে তিনি জামিনে মুক্তি পান। পুলিশ জানায়, তদন্ত চলাকালে অভিনেতা সহযোগিতা করেছেন। চার্জশিট দাখিলের মধ্য দিয়ে মামলাটি এখন বিচারিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছে। নিহত রেবতীর পরিবার ইতিমধ্যেই ন্যায়বিচার ও আহত শিশুর দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে।

এনডিটিভি অবলম্বনে

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বলিউড থেকে আরও পড়ুন