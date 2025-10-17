বিদেশে পালাতে চেয়েছিলেন রাজ-শিল্পা? আদালতের কঠোর নির্দেশ

বিদেশে পালাতে চেয়েছিলেন রাজ-শিল্পা? আদালতের কঠোর নির্দেশ
অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি ও তাঁর স্বামী রাজ কুন্দ্রা আবারও আইনি জটিলতায় পড়েছেন। ৬০ কোটি রুপি অর্থ আত্মসাতের মামলার তদন্ত চলমান থাকায় বোম্বে হাইকোর্ট এই দম্পতির বিদেশ–যাত্রার আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছেন, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত শিল্পা শেঠি দেশ ছাড়তে পারবেন না।
৬০ কোটি রুপির তছরুপ মামলা
গত বছরের আগস্টে ব্যবসায়ী দীপক কোঠারি রাজ কুন্দ্রা ও শিল্পা শেঠির বিরুদ্ধে ৬০ কোটি রুপির বেশি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এনে মামলা করেন। তাঁর দাবি, ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বিনিয়োগের নামে তিনি শিল্পা–রাজের কোম্পানিতে অর্থ দিয়েছিলেন। পরে দেখা যায়, সেই অর্থ ব্যবসায় নয়, ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এ ঘটনায় মুম্বাই পুলিশের অর্থ অপরাধ দমন শাখা তদন্ত শুরু করে। তদন্তের স্বার্থে শিল্পা ও রাজের বিরুদ্ধে লুকআউট সার্কুলার জারি করা হয়, যাতে তাঁরা দেশ ছাড়তে না পারেন।
আদালতের সিদ্ধান্ত
সম্প্রতি রাজ–শিল্পার পক্ষ থেকে তাঁদের আইনজীবী স্থগিত করার আবেদন জানান, যাতে তাঁরা বিদেশ যেতে পারেন। কিন্তু আদালত আবেদন নাকচ করে জানান, ‘তদন্তের এই পর্যায়ে বিদেশ–যাত্রার অনুমতি দেওয়া যাবে না।’ অভিনেত্রীর আইনজীবী জানিয়েছেন, শিল্পার বিদেশ সফর মূলত ব্যক্তিগত কারণে হওয়ার কথা ছিল। তবে আদালত বলেন, এখনই সেই অনুমতি দেওয়া অনুচিত, কারণ মামলার তদন্ত এখনো শেষ হয়নি।
বার্তা সংস্থা এএনআই জানায়, আদালত শিল্পার বিদেশ সফরের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেও তাঁরা চাইলে পরবর্তী পর্যায়ে নতুন করে আবেদন করতে পারবেন। বর্তমানে নির্দেশ অনুযায়ী, রাজ–শিল্পা কেউই দেশ ত্যাগ করতে পারবেন না। এ সংবাদ প্রকাশের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকে এমনও মন্তব্য করেছেন, নায়িকা মামলার জটিলতা এড়িয়ে যেতে দেশ থেকে পালাতে চেয়েছেন!
আগেও এমন অভিযোগ
এমন অভিযোগ অবশ্য নতুন নয়। এর আগেও রাজ কুন্দ্রা ও শিল্পা শেঠির বিরুদ্ধে একাধিকবার আর্থিক তছরুপ, কর ফাঁকি ও বিনিয়োগ জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছিল। কয়েক বছর আগে পর্নোগ্রাফি-সংক্রান্ত একটি মামলায়ও রাজ কুন্দ্রাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। বর্তমানে রাজ-শিল্পা দম্পতিকে ঘিরে বলিউডে চলছে জোর আলোচনা। তাঁদের ভক্তরা হতাশ আর বিনিয়োগকারী মহল চোখ রাখছে আদালতের রায়ের দিকে।
এখন দেখার বিষয়, তদন্তে নতুন কী বেরিয়ে আসে। আইন বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যদি দীপক কোঠারির আনা অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তবে এই দম্পতির বিরুদ্ধে বড় ধরনের আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। আর যদি শিল্পা-রাজের যুক্তি টেকে, তবে অভিযোগকারীকেই বিপদে পড়তে হবে। সব মিলিয়ে রাজ কুন্দ্রার জীবনের অর্ধশতকের জন্মদিনে উপহার এসেছে নতুন বিতর্ক। আর শিল্পা শেঠির জন্যও এ যেন এক নতুন ঝড়ের শুরু।
কঠোর অবস্থান আদালতের
ভারতের আর্থিক প্রতারণা–সংক্রান্ত মামলাগুলোর ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিদেশ–যাত্রা সাধারণত নিষিদ্ধ করা হয়, যাতে তদন্তে ব্যাঘাত না ঘটে। শিল্পা–রাজ দম্পতির ক্ষেত্রেও আদালত একই যুক্তিতে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। তারকা হিসেবে তাঁরা এতটুকু ছাড় পাননি। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের বিদেশ যাওয়ার অনুমতি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে তাঁরা চাইলে ভবিষ্যতে আদালতের নির্দেশ মেনে নতুন আবেদন করতে পারবেন।