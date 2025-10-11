৮ দিনে ৫০০ কোটি পার, কোন রেকর্ড ভাঙল ‘কানতারা’
ঋষভ শেঠি আবারও প্রমাণ করেছেন যে বক্স অফিসে রাজত্ব করা তাঁর জন্য কোনো ব্যাপারই নয়। ২০২২ সালে ব্লকবাস্টার ‘কানতারা’র পর ঋষভ সেই ছবির সিকুয়েল দিয়ে বক্স অফিসে আধিপত্য বিস্তার করেছেন। ৩ অক্টোবর মুক্তির পর প্রথম সপ্তাহে দুর্দান্ত ব্যবসা করেছে কন্নড় সিনেমাটি।
কত আয়
ঋষভ শেঠি অভিনীত ও পরিচালিত ‘কানতারা চ্যাপটার ১’ মুক্তির পর মাত্র আট দিনেই ঝড় তুলেছে বিশ্বজুড়ে। প্রথম সপ্তাহ শেষে ছবিটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৫০৯ কোটি রুপি, যা ইতিমধ্যে বলিউডের একাধিক বড় বাজেটের ছবিকে পেছনে ফেলেছে—এর মধ্যে আছে শাহরুখ খানের ‘ডাংকি’ ও সালমান খানের ‘টাইগার ৩’।
ছবির প্রযোজনা সংস্থা হম্বলে ফিল্মস সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছে, ‘আমাদের সিনেমাটিক ঝড় বক্স অফিসে আরও উঁচুতে উঠছে। প্রথম সপ্তাহেই বিশ্বজুড়ে ৫০৯.২৫ কোটি রুপির বেশি আয় করেছে!’
ভারতের বাজারে ছবিটির নেট কালেকশন ৩৩৫ কোটি রুপি আর গ্রস কালেকশন ৪০২ কোটি। মুক্তির দিনেই ৬২ কোটি রুপি আয় করে সিনেমাটি। যদিও ষষ্ঠ দিনের পর থেকে কিছুটা পতন দেখা গেছে, তবু অষ্টম দিনেও ২০.৫ কোটি রুপি আয় করে স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছে।
বিদেশেও দাপট
কেবল ভারত নয়, বিদেশি বাজারেও ছবিটির পারফরম্যান্স চমকপ্রদ। মাত্র এক সপ্তাহে ৮ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে, যার মধ্যে ৫ মিলিয়ন এসেছে উত্তর আমেরিকা থেকে। ফলে মোট বিশ্বব্যাপী আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৭৫ কোটি রুপি।
সমালোচকদের প্রশংসায় ঋষভ শেঠি
ইন্ডিয়া টুডে তাদের রিভিউতে ছবিটির প্রশংসা করে লিখেছে, ‘ছবির প্রিকুয়েল অংশের ক্লাইম্যাক্স ও গুলিগা দৃশ্যগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলো বহুবার দেখার মতো। অভিনয়ে ঋষভ একেবারে প্রকৃতির শক্তি, যেন চরিত্রের মধ্যে তিনি নিজেই এক রহস্যে রূপ নিয়েছেন। ছবির চিত্রায়ণ এতই আকর্ষণীয় ও গল্প এতই মুগ্ধকর, যে কেউ অবধারিতভাবে হারিয়ে যায় ঋষভের তৈরি করা সিনেমা দুনিয়া।’
ঋষভ শেঠির নতুন অধ্যায়
‘কানতারা: চ্যাপ্টার ১’ আসলে জনপ্রিয় ‘কানতারা’ সিনেমার প্রিকুয়েল। আগের ছবিটির অনন্য সাফল্যের পর দর্শকদের প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া আর ঋষভ শেঠি যেন সে প্রত্যাশারও ঊর্ধ্বে চলে গেছেন।
ছবিটি ইতিহাস, মিথ ও লোকজ বিশ্বাসের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা এক শক্তিশালী পিরিয়ড অ্যাকশন ড্রামা, যেখানে ঋষভ আবারও তাঁর পরিচালনা ও অভিনয়–দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।
তথ্যসূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস