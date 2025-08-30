তারকাখ্যাতি, ধর্মান্তর থেকে বিচ্ছেদ, কে এই আলোচিত নায়িকা

তারকাখ্যাতি, ধর্মান্তর থেকে বিচ্ছেদ, কে এই আলোচিত নায়িকা
অনেক সময় সকালের সূর্য দিনের সঠিক পূর্বাভাস দেয় না। সেটা যদি হয় হিন্দি সিনেমার দুনিয়া, তাহলে তো কথাই নেই। অনেকে কৈশোরেই রাতারাতি তারকাখ্যাতি পান, কিন্তু পরে আর সে সাফল্য ধরে রাখতে পারেন না। তেমনই একজন সোনম। কৈশোরে বলিউডে পা রেখেই পেয়েছিলেন অল্প সময়ে ব্যাপক সাফল্য। মাধুরী দীক্ষিত ও শ্রীদেবীর মতো তারকাদের সমকক্ষ হয়ে ওঠেন, পাশাপাশি কাজ করেছেন অমিতাভ বচ্চন, ঋষি কাপুর, নাসিরুদ্দিন শাহদের মতো কিংবদন্তিদের সঙ্গে। অথচ খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছেই হঠাৎ নেওয়া এক সিদ্ধান্ত আমূল বদলে দিল তাঁর জীবন।
একনজরে সোনম
মাত্র ১৪ বছর বয়সে বলিউডে অভিষেক।
‘ওয়ে ওয়ে…তিরছি টুপি ওয়ালে’ গান দিয়ে রাতারাতি তারকাখ্যাতি পাওয়া।
১৮ বছর বয়সে পরিচালক রাজীব রাইকে বিয়ে, ধর্মান্তর ও ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে দেওয়া।
ছয় বছরের মাথায় দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া।
২০১৭ সালে দ্বিতীয় বিয়ে, ছেলের বয়স তখন ২৫।
কে এই সোনম খান
মাত্র ১৪ বছর বয়সে বলিউডে অভিষেক ঘটে সোনমের। ১৯৮৮ সালে মুক্তি পায় তাঁর প্রথম ছবি ‘বিজয়’। এরপর এল ‘ত্রিদেব’, ‘আজুবা’র মতো ছবির সাফল্য। ‘ওয়ে ওয়ে…তিরছি টুপি ওয়ালে’ গানের মাধ্যমে রাতারাতি তারকাখ্যাতি পান তিনি। কিন্তু ক্যারিয়ারের সেই তুঙ্গ মুহূর্তেই এমন একটি পদক্ষেপ নিলেন, যা বদলে দিল সবকিছু।
ধর্মান্তরিত হয়ে বলিউড ছাড়ার সিদ্ধান্ত
মাত্র ১৮ বছর বয়সেই সোনম বিয়ে করেন নিজের থেকে দ্বিগুণ বয়সী পরিচালক রাজীব রাইকে।
রাজীব ছিলেন বিখ্যাত প্রযোজক গুলশন রাইয়ের ছেলে, যিনি ‘দেওয়ার’, ‘মোহরা’র মতো ছবি উপহার দিয়েছেন বলিউডকে। বিয়ের পর সোনম ধর্ম পরিবর্তন করেন এবং সিনেমার জগত থেকে সরে দাঁড়ান।
সালমান খানের ‘বাগি’ সিনেমার প্রস্তাব আসে, কিন্তু সোনম প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। কেবল এটিই নয়, ওই সময়ে অনেক বড় সিনেমার প্রস্তাবেও রাজি হননি সোনম। ২০ বছর বয়সে মা হওয়ার পর পুরোপুরি পরিবারে মনোনিবেশ করেন; স্বামীর সঙ্গে বিদেশে চলে যান।
অশান্ত দাম্পত্য
কিছুদিন পরই সম্পর্কের ফাটল দেখা দিল। শোনা যায়, রাজীব রাই আন্ডারওয়ার্ল্ড, বিশেষ করে আবু সালেমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এ ভয়েই তাঁরা মুম্বাই ছেড়ে বিদেশে চলে যান। তবে সোনম বিদেশে স্থায়ী হতে চাননি। তিনি ছেলেকে নিয়ে মুম্বাই ফিরে আসেন এবং একাই ছেলেকে মানুষ করেন। ছয় বছরের মাথায় ভেঙে যায় তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্ক।
দ্বিতীয় বিয়ে
অনেক বছর পর, ২০১৭ সালে আবার বিয়ে করেন সেনাম। বর মুরালি নামের এক ব্যক্তি। তিনি সিনেমা–দুনিয়ার কেউ নন। তখন সোনমের ছেলে গৌরবের বয়স ২৫। মজার ব্যাপার, দ্বিতীয় বিয়ের খবরটি সোনম প্রকাশ করেন আরও আট বছর পর, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্টের মাধ্যমে।
আজকের সোনম
সব উত্থান–পতনের পরও সোনম খান লড়াই করে গেছেন জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে। একাই সন্তানকে বড় করেছেন। তবে সিনেমা–দুনিয়ায় আর ফেরা হয়নি। সোনম তাই বলিউড–ভক্তদের কাছে এক নস্টালজিয়ার নাম। ভক্তদের মনে আজও রয়ে গেছে তাঁর রুপালি পর্দার জাদু, ‘ওয়ে ওয়ে’ গানে তাঁর পারফরম্যান্স।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়াডটকম