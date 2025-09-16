প্রেম, পারিশ্রমিক ও পড়াশোনা—হানিয়া আমিরকে কতটা জানেন

প্রেম, পারিশ্রমিক ও পড়াশোনা—হানিয়া আমিরকে কতটা জানেন
প্রথমবারের মতো ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানি তারকা অভিনেত্রী হানিয়া আমির। অভিনয় থেকে স্টাইল, সবখানেই তাঁকে নিয়ে অনুরাগীদের উন্মাদনা দেখা যায়। পাকিস্তানের গণ্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতেও তুমুল জনপ্রিয় তিনি।
২০১৬ সালে ‘জনান’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে হানিয়ার। এক দশকের ক্যারিয়ারে ‘মেরে হামসাফার’, ‘ফেইরি টেল’, ‘দিলরুবা’, ‘আনা’, ‘কাভি মে কাভি তুম’–এর মতো ধারাবাহিকে অভিনয় করে খ্যাতি পেয়েছেন তিনি।
‘সরদারজি ৩’ সিনেমা দিয়ে বলিউডে অভিষেক ঘটেছে হানিয়ার। ছবিটি পাকিস্তানে সাফল্য পেয়েছে। রোমান্টিক থেকে কমেডি, গ্ল্যামারাস থেকে চরিত্রাভিনয়—সব ধরনের চরিত্রেই প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি।
পড়াশোনা ছেড়েছেন
কোথায় পড়াশোনা করেছেন, কলেজজীবন কেমন ছিল? তা নিয়ে হানিয়া আমিরকে খুব একটা কথা বলতে দেখা যায়নি। পড়াশোনাকে আড়ালে রাখতেই পছন্দ করেন তিনি।
২০২৩ সালে ‘দ্য ফোর্থ আম্পায়ার’ নামের একটি টক শোতে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন হানিয়া আমির। উপস্থাপক ফাহাদ মুস্তাফার এক প্রশ্নের জবাবে হানিয়া আমির জানান, তিনি কলেজে ভর্তির পর পড়াশোনা ছেড়ে দেন।
অভিনয়ে ক্যারিয়ার শুরুর পর একটি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন হানিয়া। তবে পড়াশোনা চালিয়ে যাননি। হানিয়া আমির বলেন, ‘আমি পড়াশোনায় ভালোই ছিলাম। অভিনয় থেকে ভালো উপার্জন করা শুরু করি, তখন টাকার গুরুত্ব বেশি ছিল। কারণ, সংসারের দায়িত্ব আমার ওপরই ছিল।’
প্রেম
হানিয়ার প্রেমজীবনও একসময় আলোচনায় ছিল। তিনি গায়ক আসিম আজহারের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন। তাঁরা একসঙ্গে ছবি ও ভিডিও শেয়ার করতেন, যা ভক্তদের ভীষণ পছন্দ ছিল। তবে ২০২০ সালে তাঁদের সম্পর্ক ভেঙে যায়। ওই বছরের জুলাইয়ে আইমা বেগকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হানিয়া জানান, তিনি সিঙ্গেল এবং আসিম কেবল ভালো বন্ধু।
পরবর্তী সময়ে দুজনই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে একে অপরের ছবি মুছে ফেলেন এবং আনফলো করেন। আসিম পরে পাকিস্তানি অভিনেত্রী মেরুব আলীকে বিয়ে করেন।
ভারতের র্যাপার বাদশাহর সঙ্গেও প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়েছিল হানিয়ার। তবে তা উড়িয়ে দিয়ে হানিয়া জানান, তাঁরা কেবল বন্ধু। তিনি আরও বলেন, কঠিন সময়ে বাদশাহ তাঁর পাশে থাকেন।
পারিশ্রমিক
পাকিস্তানের অন্যতম সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রীদের একজন হানিয়া। তিনি ধারাবাহিকের প্রতি পর্বের জন্য প্রায় তিন লাখ রুপি পারিশ্রমিক পান। জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকায় পারিশ্রমিকও বেড়েছে।
বর্তমানে চার লাখ রুপি পারিশ্রমিক নেন। তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ৪৩ কোটি রুপি। ২৮ বছর বয়সী এই অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রামে অনুসারীর সংখ্যা ১ কোটি ৩৫ লাখের বেশি।