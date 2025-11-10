১৫০০ কোটি আয়! রাশমিকাদের বাজিমাত

১৫০০ কোটি আয়! রাশমিকাদের বাজিমাত
ভারতে আগে হরর-কমেডি নিয়ে সেভাবে কাজ হয়নি। দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমায় কিছু কাজ হলেও হিন্দি সিনেমায় এই ঘরানা ছিল প্রায় অনুপস্থিত। তবে প্রযোজনা সংস্থা ম্যাডক ফিল্মসের হাত ধরে আসে হরর-কমেডি ইউনিভার্স। ‘স্ত্রী’, ‘স্ত্রী ২’ সিনেমার সাফল্যের পথ ধরে এবার দেওয়ালিতে মুক্তি পেয়েছে এই ইউনিভার্সের নতুন সিনেমা ‘থামা’। সব মিলিয়ে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির আয় ১ হাজার ৫০০ কোটি রুপি ছাড়িয়েছে। গতকাল রোববার প্রযোজনা সংস্থা ইনস্টাগ্রামে এ তথ্য জানায়।
আয়ের দিক থেকে ম্যাডক হরর-কমেডি ইউনিভার্স পেছনে ফেলেছে রোহিত শেঠির ‘কপ ইউনিভার্স’ ও ‘কেজিএফ’ ফ্র্যাঞ্চাইজি। আয়ুষ্মান খুরানা ও রাশমিকা মান্দানা অভিনীত ভ্যাম্পায়ার কমেডি ‘থামা’র সাফল্যের পর ম্যাডক ফিল্মসের হরর-কমেডি ইউনিভার্স এখন ১ হাজার ৫০০ কোটি রুপির মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেছে। ‘স্ত্রী’ দিয়ে শুরু হওয়া এই জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজির আরও তিনটি হিট ছবি—‘মুনজ্যা’, ‘ভেড়িয়া’ ও ‘স্ত্রী ২’।
১ হাজার ৫০০ কোটি রুপির যাত্রা
ম্যাডক ফিল্মস তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই অর্জনের ঘোষণা দেয়। একটি পোস্টারে দেখা যায়, ফ্র্যাঞ্চাইজির নায়ক-নায়িকারা, যেমন শ্রদ্ধা কাপুর, রাজকুমার রাও, বরুণ ধাওয়ান ও আয়ুষ্মান খুরানা—সবাই একসঙ্গে। পোস্টারের শিরোনামই বলে দিচ্ছে সাফল্যের গল্প, ‘১ হাজার ৫০০ কোটি!’ পোস্টে লেখা ছিল, ‘চান্দেরি থেকে চাঁদ পর্যন্ত—ম্যাডক হরর-কমেডি ইউনিভার্সের এই যাত্রা স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল। ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা; ১ হাজার ৫০০ কোটি মুহূর্তের জন্য ধন্যবাদ। “থামা”এখনো চলছে প্রেক্ষাগৃহে, টিকিট কেটে দেখে ফেলুন!’
সর্বাধিক আয়কারী ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো
১ হাজার ৫০০ কোটি রুপি আয় করে ম্যাডক হরর-কমেডি ইউনিভার্স ভারতের চতুর্থ সর্বাধিক আয়কারী চলচ্চিত্র—ফ্র্যাঞ্চাইজি। ‘থামা’ মুক্তির পরই এটি পেছনে ফেলেছে রোহিত শেঠির কপ ইউনিভার্স (১ হাজার ৪১১ কোটি রুপি) ও ‘কেজিএফ’ ফ্র্যাঞ্চাইজিকে (১ হাজার ৪২০ কোটি)।
তবে শীর্ষে এখনো রয়েছে যশরাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্স, যার মোট আয় ৩ হাজার কোটি রুপির বেশি।
হিট পরিসংখ্যান
ম্যাডকের ফ্র্যাঞ্চাইজিটির সবচেয়ে সফল ছবি ‘স্ত্রী ২’, যা গত বছর বিশ্বজুড়ে আয় করেছিল ₹৮৭০ কোটি রুপি। ‘থামা’সহ আরও তিনটি ছবি ১০০ কোটি রুপির বেশি ব্যবসা করেছে। একমাত্র ব্যর্থতা ছিল বরুণ ধাওয়ান ও কৃতি স্যানন অভিনীত ‘ভেড়িয়া’, যা সমালোচকদের প্রশংসা পেলেও ব্যবসা থেমে যায় ৯৫ কোটিতে। ‘থামা’ ইতিমধ্যে ২০ দিনে ১৮০ কোটি রুপি আয় করে ফেলেছে।
আরও আটটি নতুন ছবি
আগামী পাঁচ বছরে ম্যাডক ইউনিভার্সে আসছে আটটি নতুন প্রকল্প, যার মধ্যে আছে প্রতিটি ছবির সিক্যুয়েল, নতুন গল্প যেমন ‘শক্তি শালিনী’ ও ‘চামুণ্ডা’, আর একটি দুই পর্বের ক্রসওভার, যা মুক্তি পাবে ২০২৯ সালে।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে