মিস ওয়ার্ল্ড থেকে কোটিপতি অভিনেত্রী, মানুষি কত টাকার মালিক
মানুষি ছিল্লার একসময় স্বপ্ন দেখতেন চিকিৎসক হওয়ার। পড়াশোনাতেও ছিলেন দারুণ মনোযোগী, এমনকি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন। কিন্তু জীবনের পরিকল্পনা যেন তাঁর জন্য অন্য কিছুই লিখেছিল। ২০১৭ সালে মিস ওয়ার্ল্ডের মুকুট জেতার পর মুহূর্তেই বদলে যায় তাঁর গল্প—আলো, ক্যামেরা আর সিনেমার জগতে নতুন অধ্যায় শুরু হয় জীবনে।
সিনেমায় সূচনা
মিস ওয়ার্ল্ড জেতার পর বলিউডে পা রাখেন মানুষি। যশ রাজ ফিল্মসের প্রযোজনায় ‘সম্রাট পৃথ্বীরাজ’-এ তিনি অভিনয় করেন অক্ষয় কুমারের বিপরীতে। শোনা যায়, এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য তিনি প্রায় এক কোটি রুপি পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন।
এরপর ‘বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ’-এ চুক্তিবদ্ধ হন, যেখানে তাঁর পারিশ্রমিক বেড়ে দাঁড়ায় ২ কোটি রুপি, যা স্পষ্ট করে তাঁর বাড়তে থাকা জনপ্রিয়তা ও বাজারমূল্য।
মানুষি ছিল্লারের সম্পদের পরিমাণ
বিভিন্ন প্রতিবেদনে জানা গেছে, ২০২৫ সাল নাগাদ মানুষি ছিল্লারের মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৩৩ থেকে ৪২ কোটি রুপি। তাঁর আয়ের উৎস শুধু অভিনয় নয়, এর মধ্যে রয়েছে একাধিক বিজ্ঞাপনী চুক্তি, বিনিয়োগ ইত্যাদি।
স্বপ্ন থেকে সাফল্যে
একজন চিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও আজ মানুষি শুধু অভিনেত্রী নন, বরং এক বহুমুখী সফল তরুণী, যিনি প্রমাণ করেছেন—পরিশ্রম আর সাহস থাকলে স্বপ্ন যেকোনো পথে পৌঁছে দিতে পারে।
ইন্ডিয়া ডটকম অবলম্বনে