চুমু-কাণ্ড থেকে অস্কারযাত্রা, ২০২৫-এ বলিউডে যা যা ঘটেছে
কখনো উঠেছে তুমুল বিতর্কের ঝড়, কখনো যোগ হয়েছে গৌরবের নতুন পালক। কোনো ছবি হয়েছে সুপারহিট, কোনো ছবি মুখ থুবড়ে পড়েছে বক্স অফিসে। প্রিয় তারকাদের হারিয়ে কেঁদেছে ইন্ডাস্ট্রি, আবার নতুন মুখের উত্থানে এসেছে উচ্ছ্বাস। সব মিলিয়ে ওঠানামায় ভরা বছর পেরিয়েছে বলিউড।
২০২৫ সাল হিন্দি চলচ্চিত্রশিল্পের জন্য একাধিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। বড় বাণিজ্যিক সাফল্যের পাশাপাশি এসেছে ব্যর্থতা, বিতর্ক আর প্রশ্নবোধক চিহ্ন। তবে বছরের শেষ ভাগে ‘হোম বাউন্ডের’ অস্কারযাত্রা বলিউডকে দিয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির উজ্জ্বল আলো। এভাবে কেমন কাটল ২০২৫ সালের বলিউড—চলুন দেখে নেওয়া যাক।
হিট-ফ্লপ: কার ভাগ্য উজ্জ্বল, কে পড়লেন ধাক্কায়
২০২৪ সালের ধাক্কা কাটিয়ে ২০২৫ সাল বলিউডকে নতুনভাবে চাঙা করেছে। বছরের শুরুতেই বড় জয় এনে দেয় ভিকি কৌশল ও রাশমিকা মান্দানা অভিনীত ‘ছাভা’। লক্ষ্মণ উতেকর পরিচালিত ঐতিহাসিক অ্যাকশনধর্মী এই ছবি ৮০০ কোটির বেশি আয়ের মাধ্যমে বক্স অফিসে ঝড় তোলে। সমালোচক ও দর্শক—দুই পক্ষেরই প্রশংসা কুড়ায় ছবিটি। এরপর আসে যশরাজ ফিল্মস প্রযোজিত মিউজিক্যাল রোমান্টিক ছবি ‘সাইয়ারা’। মাত্র ৪৫ কোটিতে নির্মিত ছবিটির আয় ছাড়ায় প্রায় ৫৭৯ কোটি রুপি, যা বলিউডের জন্য বড় স্বস্তির খবর। সর্বভারতীয়ভাবে মুক্তি পাওয়া ‘কানতারা: আ লিজেন্ড-চ্যাপটার ১’ বক্স অফিসে নতুন রেকর্ড গড়ে। ঋষভ শেঠি পরিচালিত ও অভিনীত ছবিটি ৯০০ কোটির কাছাকাছি ব্যবসা করে।
বছরের শেষ দিকে সাড়া জাগায় আদিত্য ধর পরিচালিত ‘ধুরন্ধর’। রণবীর সিং, অক্ষয় খান্না, আর মাধবন, সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল ও শিশু অভিনেত্রী সারা অর্জুনের অভিনয়ে ছবিটি বক্স অফিসে ঝড় তোলে। কিছু বিতর্ক থাকলেও ব্যবসায়িক সাফল্যে ‘ধুরন্ধর’ অন্য সবার থেকে এগিয়েই রইল। এ ছাড়া ‘রেইড ২’, ‘হাউসফুল ৫’, ‘তেরে ঈশক মেঁ’ ও ‘সিতারে জমিন পর’ বছরের সফল ছবির তালিকায় জায়গা করে নেয়।
কিন্তু সব ছবির ভাগ্য এত উজ্জ্বল ছিল না। সালমান খানের ‘সিকান্দার’, কঙ্গনা রনৌত পরিচালিত ‘ইমার্জেন্সি’, রাজকুমার রাওয়ের ‘মালিক’, অজয় দেবগনের ‘সান অব সরদার ২’এবং শহীদ কাপুরের ‘দেবা’—সব কটিই প্রত্যাশিত ব্যবসা করতে ব্যর্থ হয়। দর্শক হলমুখী হননি—এমনটাই বলিউডের জন্য বড় সতর্কবার্তা হয়ে ধরা দেয়।
বলিউড ও বিতর্ক: আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে বছরজুড়ে
বিতর্ক যেন বলিউডের নিত্যসঙ্গী। ২০২৫ সালও তার ব্যতিক্রম ছিল না। বছরের শুরুতেই বড় ধাক্কা আসে সাইফ আলী খানের ওপর হামলার ঘটনায়। মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় নিজের বাসভবনে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির হাতে আহত হন তিনি। তাঁর থোরাসিক স্পাইনে গুরুতর চোট লাগে। এ ঘটনা পুরো ইন্ডাস্ট্রিকে নাড়িয়ে দেয় এবং নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তোলে।
একই সময়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। শুটিং শিডিউলে আট ঘণ্টা কাজের দাবি তুলেছিলেন তিনি, যা নিয়ে শুরু হয় তুমুল বিতর্ক। ইন্ডাস্ট্রি প্রায় দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরে জানা যায়, দক্ষিণ ভারতের দুটি বড় বাজেটের ছবি—‘স্পিরিট’ও ‘কলকি ২’ থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে এই শর্তের কারণেই।
এপ্রিল মাসে জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগামে পাকিস্তানি জঙ্গি হামলায় ২৬ জন নিহত হন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে পাকিস্তানি শিল্পীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়। ভারত-পাকিস্তানের যৌথ ছবি ‘আবির গুলাল’ ভারতে মুক্তির অনুমতি পায়নি। এতে অভিনয় করা বলিউড অভিনেত্রী বাণী কাপুরকে প্রচুর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। পাঞ্জাবি গায়ক-অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঞ্জ ‘সরদার জি ৩’-এর কারণে সমালোচিত হয়েছিলেন। কারণ, এই ছবির নায়িকা হলেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির। বছরের অন্যতম আলোচিত ঘটনাই ছিল গায়ক উদিত নারায়ণের তথাকথিত ‘চুমু–কাণ্ড’। কনসার্ট চলাকালে নারীভক্তদের চুমু খাওয়ার ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়।
এদিকে জয়া বচ্চনও আলোচনায় ছিলেন নানা মন্তব্য ও পাপারাজ্জির পোশাক নিয়ে কটাক্ষ করার কারণে। তাঁর সঙ্গে গণমাধ্যমকর্মীদের সম্পর্ক এমনিতেই টানাপোড়েনপূর্ণ—এই বছরও সে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।
অস্কারের পথে ‘হোম বাউন্ড’
বিতর্কের মধ্যেই বলিউডের জন্য এ বছরের সবচেয়ে বড় অর্জন নিঃসন্দেহে ‘হোম বাউন্ড’। নীরজ ঘেওয়ান পরিচালিত এই সংবেদনশীল মানবিক ছবি অস্কারের মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছে।
ঈশান খট্টর ও বিশাল জেঠওয়ার অসাধারণ অভিনয় ছবিটিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। জাহ্নবী কাপুরও এ ছবিতে নিজের অভিনয়শৈলীতে চমকে দিয়েছেন দর্শককে। মানুষের বন্ধন, বন্ধুত্ব, জাতপাত, ভালোবাসা, ভাঙন—সবকিছু মিলিয়ে ‘হোম বাউন্ড’ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন করে জায়গা করে দেয় ভারতীয় সিনেমাকে।
নতুন মুখের ঝলক
২০২৫ সাল নতুন তারকার উত্থানের বছরও বটে। মোহিত সুরি পরিচালিত ‘সাইয়ারা’ ছবির মাধ্যমে পরিচয় ঘটে নতুন জুটি আহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডার সঙ্গে। মুক্তির পর রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন তাঁরা। ‘আজাদ’ ছবির হাত ধরে বলিউডে পা রাখেন রাভিনা ট্যান্ডনের মেয়ে রাশা থাডানি। তাঁর বিপরীতে ছিলেন অজয় দেবগনের ভাগনে আমন দেবগন। দুজনকেই বলিউড ভালোভাবে গ্রহণ করেছে। অক্ষয় কুমারের যুদ্ধ ঘরানার ছবি ‘স্কাই ফোর্সে’ নজর কেড়েছেন নতুন মুখ বীর পাহাড়িয়া। আর বড় খবর হলো শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানের পরিচালনায় অভিষেক। তাঁর ওয়েব সিরিজ ‘দ্য ব্যা***ডস অব বলিউড’ প্রশংসিত হয়েছে সমালোচক ও দর্শকদের কাছে, এটিও বলিউডের জন্য নতুন অধ্যায়ের সূচনা।
বিদায়…অস্তমিত তারারা
এ বছর বলিউড হারিয়েছে অনেক প্রিয় মুখ। সবচেয়ে বড় প্রস্থান নিঃসন্দেহে ‘হি-ম্যান অব বলিউড’ ধর্মেন্দ্রর। মুম্বাইয়ের জুহুতে নিজ বাসভবনে ৮৯ বছর বয়সে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বিদায়ে শোকাহত শুধু বলিউড নয়, গোটা ভারতীয় চলচ্চিত্রজগৎ। গত ৪ এপ্রিল চলে যান আরেক কিংবদন্তি মনোজ কুমার, যিনি ‘ভারত কুমার’ নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। হাস্যরসের জাদুকর আসরানির ২০ অক্টোবর ৮৪ বছর বয়সে জীবনাবসান হয়। সংগীতের দুনিয়া শোকাহত হয় জুবিন গর্গের আকস্মিক মৃত্যুর খবরে, সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করার সময় মাত্র ৫২ বছর বয়সে তিনি মারা যান।
তাঁর মৃত্যু ঘিরে তৈরি হয় রহস্য ও আলোচনা। এ ছাড়া বলিউড শোক পালন করেছে শেফালি জারিওয়ালা, পংকজ ধীর, সতীশ শাহ ও সুলক্ষণা পণ্ডিতের মতো তারকাদের বিদায়েও। উত্থান-পতন, বিতর্ক-গৌরব—সব মিলিয়েই বলিউড। ২০২৫ সালও যেন ছিল সিনেমার মতোই নাটকীয়। একদিকে বড় বড় বাণিজ্যিক সাফল্য, অন্যদিকে প্রশ্নবিদ্ধ সিদ্ধান্ত ও বিতর্ক। তবে যা–ই হোক, ‘হোম বাউন্ড’-এর অস্কারযাত্রা প্রমাণ করে ভালো গল্প, মানসম্মত নির্মাণ ও শক্তিশালী অভিনয় থাকলে ভারতীয় সিনেমার সম্ভাবনা এখনো অনন্ত।