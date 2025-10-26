কলেজ ড্রপআউট সেই তরুণী এখন ১৬৬ কোটির মালিক
মাঝপথে কলেজ ছেড়ে দিয়েছিলেন, মাত্র ২১ বছর বয়সে দত্তক নেন দুই সন্তান। সব মিলিয়ে ঘটনাবহুল জীবন নব্বই দশকের আলোচিত এই বলিউড অভিনেত্রীর। তবে আজকের এই অবস্থানে আসা সহজ ছিল না। এ জন্য পাড়ি দিতে হয়েছে দীর্ঘ পথ। তিনি আর কেউ নন, রাবিনা ট্যান্ডন। আজ ২৬ অক্টোবর, অভিনেত্রীর জন্মদিন। এ উপলক্ষে ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে জেনে নেওয়া যাক রাবিনা সম্পর্কে কিছু জানা-অজানা তথ্য।
নামের বিশেষত্ব
১৯৭২ সালে মুম্বাইতে চলচ্চিত্র নির্মাতা রবি ট্যান্ডন ও বীণা ট্যান্ডনের ঘরে জন্ম হয় তাঁর। রাবিনার নামই তাঁর পরিচয়ের এক অনন্য দিক। ‘রাবিনা’ নামটি তাঁর মায়ের নাম বীণা ট্যান্ডন ও পিতার নাম রবি ট্যান্ডনের সংমিশ্রণ। এ ছাড়া পরিবারের অনেকেই তাঁকে আদর করে ‘মুনমুন’ বলে ডাকতেন।
রাবিনা অভিনয়ে আসার আগে একটি জনসংযোগ ও বিজ্ঞাপন সংস্থায় বিখ্যাত বিজ্ঞাপন নির্মাতা প্রহ্লাদ কাকারের সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। এই সময়েই ফটোগ্রাফার-পরিচালক শান্তনু শেওরে তাঁর মধ্যে অভিনয়ের সম্ভাবনা আবিষ্কার করেন। এভাবেই হিন্দি সিনেমায় তাঁর দুয়ার খুলে যায়।
কলেজ ছেড়ে দেওয়া
মুম্বাইয়ের মিথিবাই কলেজে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন রাবিনা। যদিও তিনি প্রথম দুই বছর শেষ করেছিলেন, পরে পুরো বিবিএ প্রোগ্রামটি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথম সিনেমার প্রস্তাব পাওয়ার পর তিনি পুরো মনোযোগ দিয়ে চলচ্চিত্র ক্যারিয়ার গড়তে কলেজ ছেড়ে দেন।
২১ বছর বয়সে দুই সন্তানের দত্তক নেওয়া
রাবিনা ট্যান্ডন ২১ বছর বয়সে একক মা হিসাবে দুই সন্তানকে দত্তক নিয়েছিলেন। এটি তখনকার সমাজের দৃষ্টিতে এক সাহসী ও অপ্রচলিত পদক্ষেপ ছিল, যা তাঁকে এক নতুন ধারা তৈরি করতে সাহায্য করেছিল।
সিনেমা ক্যারিয়ার
১৭ বছর বয়সে সালমান খানের বিপরীতে ‘পাথর কে ফুল’ (১৯৯১) সিনেমা দিয়ে বলিউডে অভিষেক ঘটে রাবিনার। সিনেমাটি সুপারহিট হয়; তিনি ফিল্মফেয়ার সেরা নবাগত নারী অভিনেত্রী পুরস্কার পান। মধ্য নব্বইয়ের দশকে তিনি হয়ে ওঠেন বলিউডের আলোচিত তারকা। ‘মোহরা’, ‘দিলওয়ালে’, ‘আন্দাজ আপনা আপনা’, ‘জিদ্দি’, ‘দুলহে রাজা’, ‘বড়ে মিয়া ছোটে মিয়া’ সিনেমাগুলো তাঁর পরিচিতি বাড়িয়ে দেয়। তাঁর অভিনীত ‘টিপ টিপ বরসা পানি’, ‘তু চিজ বড়ি হাই মাস্ত মাস্ত’, ‘চুরা কে দিল মেরা’ ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়।
অভিনয়ের বিবর্তন ও পুরস্কার
মাঝে কিছুদিন অনিয়মিত হলেও এখন হিন্দি ও দিক্ষিণি সিনেমা ও সিরিজে কাজ করছেন রাবিনা। তবে পরের দিকে তিনি নানা বৈচিত্র্যময় চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ‘দামান’ (২০০১) সিনেমায় তাঁর অভিনয় তাঁকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এনে দেয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় তিনি নেটফ্লিক্সের সিরিজ ‘আরণ্যক’ (২০২১) ও দক্ষিণি ছবি ‘কেজিএফ: চ্যাপ্টার ২’ (২০২২)-এ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করে আলোচিত হয়েছেন।
সম্পদ
জিকিউ ইন্ডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, রাবিনার মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায়₹১৬৬ কোটি রুপির। সিনেমা, ওটিটি প্রজেক্ট, বিজ্ঞাপনচিত্র ও টেলিভিশন থেকে তাঁর আয় আসে। তিনি প্রতি সিনেমার জন্য₹২-৩ কোটি রুপি ও বিজ্ঞাপনের জন্য ৫০ লাখ রুপি নিয়ে থাকেন। তাঁর বাৎসরিক আয় প্রায় ২০ কোটি রুপি।
পরিবার ও ব্যক্তিগত জীবন
২০০৪ সালে তিনি চলচ্চিত্র পরিবেশক অনিল থাদানিকে বিয়ে করেন। তাঁদের দুই সন্তান—রাশা ও রণবীর। তিনি বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষত শিশু কল্যাণ ও প্রাণী অধিকারসংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত।