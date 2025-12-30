বলিউড

কবে বিয়ে করছেন রাশমিকা–বিজয়, জানা গেল দিনক্ষণ

বিনোদন ডেস্ক
বিজয় দেবরাকোন্ডা ও রাশমিকা মান্দানাছবি : ইনস্টাগ্রাম থেকে

চলতি বছরের অক্টোবরেই হায়দরাবাদে ঘনিষ্ঠজনদের উপস্থিতিতে বাগ্‌দান সেরেছেন রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবারকোন্ডা। যদিও দুই তারকার কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে জানাননি। কিছুদিন আগে দ্য হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিয়ে প্রসঙ্গে রাশমিকা বলেছিলেন, ‘আমি স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটাই করব না।’ পরে তিনি বলেন, ‘যখন সময় হবে, তখন আমরাই ঘোষণা দেব।’ ভক্তরা মনে করছেন, রাশমিকার এই উত্তর আসলে তাঁদের সম্পর্কের স্বীকারোক্তি। এবার জানা গেল, দুই তারকার বিয়ের তারিখ।

বিয়ের তারিখ ও ভেন্যু
 রাশমিকা কিংবা বিজয়—দুজনেই এখনো তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলেননি। তবে অক্টোবরে বাগ্‌দানের সময়ই বিজয়ের টিম হিন্দুস্তান টাইমস–কে জানিয়েছিল, ফেব্রুয়ারিতেই বিয়ে করবেন তাঁরা। এবার ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে, ‘রাশমিকা ও বিজয়ের বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি, রাজস্থানের উদয়পুরের একটি প্রাসাদে। তারা সেখানে একটি ঐতিহ্যবাহী হেরিটেজ প্রপার্টি চূড়ান্ত করেছেন। বাগ্‌দানের মতোই বিয়েটিও হবে খুবই ব্যক্তিগত পরিসরে—শুধু পরিবারের সদস্য ও কাছের মানুষদের উপস্থিতিতে।’

বিয়ের পর চলচ্চিত্রজগতের বন্ধুদের জন্য আলাদা করে কোনো সংবর্ধনার আয়োজন করবেন কি না, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। হায়দরাবাদে ফিরে এমন কোনো অনুষ্ঠান হতে পারে কি না, তা নিয়েও কোনো তথ্য নেই।

‘গীতা গোবিন্দাম’–এ রাশমিকা ও বিজয়
ছবি : আইএমডিবি

অক্টোবরে বাগ্‌দান
২০২৫ সালের ৩ অক্টোবর, দশেরার এক দিন পর, হায়দরাবাদে আংটি বদল করেন রাশমিকা ও বিজয়। তখনো দুজনের কেউই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি। খবরটি ফাঁস হওয়ার পর বিজয়ের টিম বিষয়টি হিন্দুস্তান টাইমসকে নিশ্চিত করে। তখনই জানানো হয়েছিল, ফেব্রুয়ারিতেই বিয়ে করবেন তাঁরা।

বাগ্‌দান অনুষ্ঠানে শুধু দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য ও খুব কাছের বন্ধুরাই উপস্থিত ছিলেন। এরপরও দুজনই সম্পর্ক নিয়ে নীরবতা বজায় রেখেছেন। তবে সম্প্রতি ‘দ্য গার্লফ্রেন্ড’ সিনেমার একটি ইভেন্টে রাশমিকার প্রতি বিজয়ের প্রকাশ্য ঘনিষ্ঠতা নজর এড়ায়নি। অন্যদিকে রাশমিকাও একাধিক সাক্ষাৎকারে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলেছেন, তাঁর ‘সঙ্গী’ তাঁকে এমন কষ্ট থেকে সেরে উঠতে সাহায্য করেছেন, যার জন্য তিনি দায়ী নন।
একসঙ্গে কাজ ও জনসমক্ষে উপস্থিতি

আরও পড়ুন

আমির বা রাশমিকা নন, এই নায়কই এ বছরের সবচেয়ে জনপ্রিয়

রাশমিকা ও বিজয় একসঙ্গে অভিনয় করেছেন ২০১৮ সালের সুপারহিট ছবি ‘গীতা গোবিন্দম’ এবং ২০১৯ সালের ‘ডিয়ার কমরেড’–এ। চলতি বছর তাঁরা নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ৪৩তম ইন্ডিয়া ডে প্যারেডে নেতৃত্ব দেন এবং ভারত বিয়ন্ড বর্ডার্স অনুষ্ঠানে একসঙ্গে অংশ নেন।

বিজয় দেবরাকোন্ডা ও রাশমিকা মান্দানা

বাগ্‌দানের খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই দুজনকেই আঙুলে আংটি পরতে দেখা যাচ্ছে, যা তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জনকে আরও জোরালো করেছে।

হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বলিউড থেকে আরও পড়ুন