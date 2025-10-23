হোটেলকক্ষে শুটিং, ভারতের প্রথম প্রাপ্তবয়স্কদের সিনেমার গল্প জানেন কি

হোটেলকক্ষে শুটিং, ভারতের প্রথম প্রাপ্তবয়স্কদের সিনেমার গল্প জানেন কি
ভারতের টেলিভিশন ও সিনেমার অন্যতম পরিচিত চরিত্র কর্ণ অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত পঙ্কজ ধীরের জীবন ছিল বিতর্কিত। তবে যাঁরা শুধু বি আর চোপড়ার ‘মহাভারত’ দেখেছেন, তাঁরা হয়তো জানেন না, পঙ্কজ একবার পরিচালনায় নাম লিখিয়েছিলেন। সেটাই ছিল ভারতের প্রথম প্রাপ্তবয়স্কদের সিনেমা।
কী হয়েছিল
১৯৮০-এর দশকের শুরুতে পঙ্কজ পরিচালনা করেছিলেন ‘বোম্বে ফ্যান্টাসি’ সিনেমাটি, যা ছিল ভারতের প্রথম প্রাপ্তবয়স্কদের সিনেমা। ১৯৮৩ সালের ১ জানুয়ারি মুক্তিপ্রাপ্ত এই সিনেমা তখনকার সময়ে সাড়া ফেলেছিল, ব্যাপক সমালোচনাও হয়েছিল। মাজহার খানের প্রযোজনায় তৈরি এই সিনেমার প্রধান চরিত্রে ছিলেন বিভূষণ সিং পল, যিনি নীল কুমার নামেও পরিচিত।
সাহসী সিনেমা
সিনেমায় একটি অন্তরঙ্গ দৃশ্য নিয়ে সেই সময়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়েছিল। সিনেমার এমন সাহসী দৃশ্যের কারণে ভারতের সেন্টাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশন এটিকে অ্যাডাল্ট বা প্রাপ্তবয়স্কদের উপযোগী হিসেবে সনদ দেয়। সিনেমার অন্তরঙ্গ দৃশ্যগুলোর শুটিং হয় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে। শুটিং হয় মুম্বাইয় সান অ্যান্ড স্যান্ড হোটেলের একটি কক্ষে।
সংবেদনশীল অংশগুলোর জন্য কানাডার থেকে ক্যামেরা ক্রু আনা হয়েছিল। এত বছর পরও ভারতীয় সিনেমায় অন্তরঙ্গ দৃশ্যের প্রসঙ্গ উঠলেই ‘বোম্বে ফ্যান্টাসি’ নিয়ে কথা হয়। যদিও কম মানুষই জানেন সিনেমাটির পরিচালক ছিলেন ‘মহাভারত’–এর আলোচিত অভিনেতা পঙ্কজ ধীর।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়াডটকম