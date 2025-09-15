শাহরুখ–কাজলের এক গানেই খরচ হয়েছিল ১০ কোটি টাকা

শাহরুখ–কাজলের এক গানেই খরচ হয়েছিল ১০ কোটি টাকা
শাহরুখ খান ও কাজলের ‘গেরুয়া’ এখনো বলিউডের ইতিহাসে আলাদা জায়গা দখল করে আছে। রোহিত শেঠির ‘দিলওয়ালে’ ছবিটি সেভাবে ব্যবসায়িক সাফল্য পায়নি, কিন্তু ‘গেরুয়া’ গানটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল। বিশেষ করে পর্দায় শাহরুখ খান ও কাজলের রসায়ন অনেককেই মনে করিয়ে দিয়েছে নব্বই দশকের কথা। সম্প্রতি গানটির কোরিওগ্রাফার ফারাহ খান জানিয়েছেন, ‘গেরুয়া’ নিয়ে অনেক অজানা কথা।
‘শার্ক ট্যাংক ইন্ডিয়া’খ্যাত আশনির গ্রোভারের বাসায় গিয়ে ফারাহ খান সেই অভিজ্ঞতা আবারও শেয়ার করেন। আশনিরের স্ত্রী মাধুরী বলেন, ‘আমরা সম্প্রতি আইসল্যান্ডে গিয়েছিলাম, যেখানে আপনি “গেরুয়া” শুট করেছিলেন।’ ফারাহ তখন রোমাঞ্চিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ‘তোমরা কি শাহরুখ–কাজলের সেই আইকনিক দৃশ্যটির মতো করে ছবি তুলেছিলে?’
আশনির হেসে জবাব দেন, ‘সিফন শাড়ি তো ছিল না আমাদের কাছে!’
ফারাহ খান আরও জানান, ‘আইসল্যান্ড অত্যন্ত ব্যয়বহুল জায়গা। আমরা মাত্র দুই তারকাকে নিয়ে গানটির শুটিং করেছিলাম, অথচ খরচ হয়েছিল প্রায় সাত কোটি রুপি (প্রায় ১০ কোটি টাকা)।’
কঠিন শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা
আইসল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূল, রেইনিসফজারা বিচ, ভেস্ত্রাহর্ন পর্বত আর আগ্নেয়গিরির পটভূমিতে গানে ধরা পড়ে অনন্য ভিজ্যুয়াল সৌন্দর্য। তবে শুটিং ছিল কঠিন। কাজল স্মৃতিচারণা করে বলেছিলেন, ‘তিনটি জ্যাকেট ও হুডি পরে দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছিল না। ঠান্ডায় ঠোঁট নীল হয়ে যাচ্ছিল, লিপসিঙ্ক করা যাচ্ছিল না।’ শাহরুখ খান যোগ করেছিলেন, ‘আমরা বরফখণ্ডের ওপর শুট করছিলাম, সেখান থেকে যেন পিছলে না যাই, সে জন্য আমাদের বেঁধে রাখা হয়েছিল।’
ফারাহ খান মজা করে আফসোসও করেছিলেন, ‘কে বলল, আইসল্যান্ডে নাকি গ্রীষ্ম থাকে!’ পরিচালক রোহিত শেঠিও সেই সময় মন্তব্য করেছিলেন, ‘এটা একেবারেই সহনীয় নয়।’
ব্যয়বহুল হলেও সবার সেরা নয়
যদিও ‘গেরুয়া’র পেছনে খরচ হয়েছিল সাত কোটি রুপি, তবে এটিই বলিউডের সবচেয়ে ব্যয়বহুল গান নয়। ‘গেম চেঞ্জার’ ছবির নির্মাতারা জানিয়েছেন, ছবির সাতটি গানের মধ্যে চারটির পেছনেই খরচ হয়েছে ৭৫ কোটি রুপি। গণেশ আচার্যের নৃত্য পরিচালনায় এই গানে অংশ নিয়েছেন এক হাজারের বেশি নৃত্যশিল্পী। তবে বিপুল বাজেটের পরও গানগুলো দর্শকের মনে প্রত্যাশিত ছাপ ফেলতে পারেনি। চলতি বছরের শুরুতে মুক্তি পায় শংকরের সিনেমাটি। রাম চরণ ও কিয়ারা আদভানি অভিনীত সিনেমাটি সেভাবে ব্যবসা করতে পারেনি।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস