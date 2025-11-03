‘আমি কি এখনো স্বপ্ন দেখছি’—লিখলেন পলাশ মুচ্ছল
বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে তোলা একটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে বলিউডের সংগীত পরিচালক ও নির্মাতা পলাশ মুচ্ছল লিখেছেন, ‘আমি কি এখনো স্বপ্ন দেখছি?’
স্মৃতির সঙ্গে পলাশের পাঁচ বছরের প্রেম রয়েছে, এর মধ্যে বিয়ের ঘোষণাও দিয়েছেন পলাশ। নভেম্বরেই বিয়ে হওয়ার কথা রয়েছে।
এই জুটির ছবিটি তিন ঘণ্টার ব্যবধানে ছড়িয়ে পড়েছে, প্রায় দেড় লাখ ‘রিঅ্যাক্ট’ পড়েছে। সাড়ে ৭০০ মন্তব্য জমা পড়েছে। একজন লিখেছেন, ‘দুজনকে দারুণ লাগছে।’
গতকাল রাতে নাবি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ জিতেছে ভারতীয় নারী ক্রিকেট দল।
ঘণ্টা পাঁচেক আগে ট্রফি হাতে তোলা আরেকটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন পলাশ, সামনে স্মৃতি মান্ধানাকেও দেখা গেছে। পলাশ ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘আমরা ভারতীয়রা সবচেয়ে এগিয়ে আছি।’ ছবিতে পলাশের হাতে ‘এসএমএইটিন’ লেখা ট্যাটুও দেখা গেছে। ‘১৮’ স্মৃতি মান্ধানার জার্সি নম্বর।
অনুরাগীদের কেউ কেউ জানতে চান, স্মৃতি মান্ধানা ও পলাশ মুচ্ছল বিয়ে করছেন কবে? অক্টোবরের মাঝামাঝির দিকে এক অনুষ্ঠানে ইন্দোরের ছেলে পলাশ বলেন, ‘তিনি (স্মৃতি মান্ধানা) শিগগিরই ইন্দোরের পুত্রবধূ হতে যাচ্ছেন। এর চেয়ে আর বেশি কিছু বলতে চাই না।’
একটি রোমান্টিক গান গেয়ে স্মৃতি মান্ধানাকে প্রেমের প্রস্তাব দেন পলাশ। শুরুতে প্রেম অনেকটা আড়ালে ছিল, বছর দুয়েক ধরে দুজনের প্রেম নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বিস্তর চর্চা চলছে।
সংগীত পরিচালক হিসেবে বলিউডে পরিচিতি পেয়েছেন ৩০ বছর বয়সী পলাশ মুচ্ছল; তিনি বোন পলক মুচ্ছলের বহু জনপ্রিয় গানে সুরারোপ করেছেন। সংগীত পরিচালনার পাশাপাশি নির্মাতা হিসেবেও পরিচিত তিনি। বর্তমানে ‘রাজু বাজেওয়ালা’ নামে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের কাজ করছেন।
ভারতের নারী ক্রিকেটারদের মধ্যে স্মৃতিই সবচেয়ে ধনী ক্রিকেটার। ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের সহ–অধিনায়ক স্মৃতি শুধু দলের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারই নন, নারী ক্রিকেটে তরুণ প্রজন্মের আইকনও তিনি।
তথ্যসূত্র: এনডিটিভি