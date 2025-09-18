এক শো, দুই তারকা
টক শো সঞ্চালক হয়ে আসছেন নব্বইয়ের দশকের দুই জনপ্রিয় তারকা কাজল ও টুইংকেল খান্না। অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে শিগগিরই শুরু হচ্ছে তাঁদের অনুষ্ঠান ‘টু মাচ উইথ কাজল অ্যান্ড টুইংকেল’। মুম্বাইয়ের একটি পাঁচতারা হোটেলে জমজমাট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শোয়ের ট্রেলার উন্মোচন হয়ে গেল গত সোমবার। শোয়ের ট্রেলারে দেখা গেছে বলিউডের প্রথম সারির অনেক তারকাকে। এক ঝলকেই উপস্থিত ছিলেন আমির খান-সালমান খান, গোবিন্দা-চাংকি পান্ডে, বরুণ ধাওয়ান-আলিয়া ভাট, ভিকি কৌশল-কৃতি শ্যানন, করণ জোহর-জাহ্নবী কাপুর। তবে শোয়ের নির্মাতারা জানিয়েছেন, এটি কেবলই ঝলক। পুরো শোতে অতিথির তালিকা হবে আরও সমৃদ্ধ।
ট্রেলার উন্মোচনের দিন কাজল ও টুইংকেলকে প্রাণবন্ত মেজাজে দেখা গেছে। সবচেয়ে আলোচনায় ছিল তাঁদের পরস্পরের আন্তরিক সম্পর্ক। মঞ্চে দাঁড়িয়ে টুইংকেল কাজলকে বন্ধু বলতে একেবারেই নারাজ। মজার ছলে জানান, ‘শোতে কাজলকে আমি বোন বলেছি। আমরা বন্ধু নই, আমরা বোন। আমরা একে অপরকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করি, বিদ্রুপও করি, আবার একই সঙ্গে একে অপরকে ভরসা দিই। এটাই আমাদের আসল বন্ডিং।’ টুইংকেলের কথা শুনে কাজলও হাসিমুখে তা সমর্থন করেন। দুজনের প্রাণবন্ত আড্ডা সেদিনই উপস্থিত দর্শকদের আশ্বস্ত করেছে যে টু মাচ হবে প্রাণখোলা হাসি-ঠাট্টায় ভরপুর।
প্রথমবারের মতো সঞ্চালকের ভূমিকায় কাজল। এ নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘টুইংকেলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বহু পুরোনো। আমরা যখনই কথা বলি, পরিবেশ মুহূর্তেই মজাদার হয়ে ওঠে। বাস্তবে এই কথোপকথন থেকেই টক শোয়ের আইডিয়া এসেছে। আমরা চিরাচরিত টক শোয়ের কাঠামো পুরোপুরি বদলে দিয়েছি। টু মাচ হবে খোলামেলা, ভরপুর মজাদার আর এখানে তারকাদের জীবনের সত্যিকারের গল্প উঠে আসবে। আমি বিশ্বাস করি, সব প্রজন্মের দর্শক এই অনুষ্ঠান উপভোগ করবেন।’
শাহরুখ খানের উপস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করলে টুইংকেল হেসে উত্তর দেন, ‘শাহরুখ আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছিল। আমরা প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু উত্তর না দিয়েই বাথরুমে চলে যায়। এতে আমরা হতাশ হয়েছিলাম। পরে ওর কাটআউট এনে অনুষ্ঠানে রেখেছিলাম।’ কথার মাঝেই সবাই হেসে ওঠেন।
অতিথিদের মধ্যে সবচেয়ে বিনোদন দিয়েছেন গোবিন্দা—এ কথা অকপটেই বলেছেন কাজল। তাঁর মতে, ‘গোবিন্দা বস গোবিন্দা। তিনি এক ট্রেন্ড, এক আইকন। তাঁর নাচ এখনো সবার প্রিয়। অন্য সবাই অসাধারণ ছিলেন, কিন্তু গোবিন্দা ছিলেন অনন্য।’
ওটিটি থেকে বড় পর্দা, সবই এখনো সমান দাপটে সামলাচ্ছেন কাজল। অন্যদিকে টুইংকেল খান্না অনেক আগেই অভিনয় থেকে বিদায় নিয়েছেন। দুই প্রজন্মের দর্শকের কাছে সমান জনপ্রিয় এই দুই নায়িকা নতুন শো ঘিরে দর্শকের আগ্রহ স্পষ্ট। ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে শুরু হবে টু মাচ উইথ কাজল অ্যান্ড টুইংকেল। প্রতি বৃহস্পতিবার প্রচারিত হবে নতুন পর্ব।