সম্পর্ক ছিন্ন করে আইনের আশ্রয় নিচ্ছেন আমির খানের ভাই

ফয়সাল ও আমির খান। কোলাজ

বলিউডে ‘ঘরের শত্রু বিভীষণ’ প্রবাদটি যেন পুরোপুরি খাটে আমির খানের ভাই ফয়সাল খানের ক্ষেত্রে। দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক ও পেশাগত সম্পর্কের টানাপোড়েনের পর ফয়সাল এবার পুরোপুরি পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি আইনের সাহায্য নেওয়ার হুমকিও দিয়েছেন।
ফয়সাল খান এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তিনি আর কোনো ধরনের আর্থিক সাহায্য নেবেন না এবং পরিবারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, বাবা তাহির হুসেইন ও মা জিনাত তাহির হুসেইনের কাছ থেকে কোনো পারিবারিক অংশ বা সম্পত্তি দাবি করবেন না। এ ছাড়া তিনি জানিয়েছেন, তিনি আমির খানের বাসায় থাকবেন না এবং ভাইয়ের কাছ থেকে মাসিক আর্থিক সাহায্যও নেবেন না।

ফয়সালের অভিযোগ অনুযায়ী, ২০০৫–০৭ সালের মধ্যে পরিবার তাঁকে জোর করে ওষুধ খাওয়াত এবং ঘরে একধরনের নজরবন্দী রাখত। তিনি দাবি করেছেন, পরিবারের কিছু সদস্য ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে তাঁর স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিলেন। ২০০৭ সালে তাঁর স্বাক্ষর করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং মানসিক রোগের মিথ্যা অপবাদ চাপানো হয়েছিল। ফয়সাল জানান, তাঁর মা ও বোন দাবি করেছিলেন যে তিনি সমাজের জন্য বিপজ্জনক। তবে ২০০৮ সালে আদালত সব অভিযোগ খারিজ করে ফয়সালের পক্ষেই রায় দিয়েছেন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ফয়সাল জানিয়েছেন, ২০২৫ সালের আগস্টে পরিবারের পক্ষ থেকে নতুনভাবে তাঁকে বদনাম করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। তিনি বললেন, ‘এই ষড়যন্ত্র শুধু আমার ভাবমূর্তিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেনি, বরং পুরো পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনও তছনছ হয়েছে। আমি ন্যায়ের দরজায় যাব ও আইনি পদক্ষেপ নেব।’
এ বিষয়ে আমির খান ও পরিবারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে ফয়সালের অভিযোগকে বিভ্রান্তিকর ও দুঃখজনক বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁরা জানিয়েছেন, ফয়সাল–সম্পর্কিত সব সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ ও পরিবারের সব সদস্যের সম্মতিতে নেওয়া হয়েছে এবং এখানে কোনো ষড়যন্ত্র বা অভিসন্ধি ছিল না। পরিবারের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমের কাছে ব্যক্তিগত বিষয়টি চাঞ্চল্যকরভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সংযম রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ফয়সালের পারিবারিক সম্পর্কের সমস্যা নতুন নয়। বহু বছর ধরেই আমির ও ফয়সালের মধ্যে বনিবনা নেই। এর আগেও ফয়সাল একাধিকবার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন। বিশেষ করে ২০০৫-০৭ সালের ঘটনায় তাঁর সঙ্গে আচরণ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও স্বাক্ষরসংক্রান্ত অধিকার হরণের কথা তিনি প্রকাশ করেছেন।
ফয়সাল খানের অভিনয়জীবনও দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময়। মাত্র তিন বছর বয়সে ‘প্যায়ার কা মৌসম’ ছবির মাধ্যমে তিনি অভিনয় শুরু করেন। ১৯৯৪ সালে বিক্রম ভাটের ‘মদহোস’ ছবিতে প্রথম মূল অভিনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর ২০০২ সালে ভাই আমিরের সঙ্গে ‘মেলা’ ছবিতে অভিনয় করেন। তিনি একাধিক বি গ্রেড সিনেমায় কাজ করেছেন এবং সাইকোলজিক্যাল-থ্রিলার ‘ফ্যাক্টরি’তে অভিনয় ও পরিচালনা করেছেন।

ফয়সালের এই পদক্ষেপ বলিউডে নতুন চাঞ্চল্য তৈরি করেছে। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন এবং আইনের পথে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার বিষয়টি সমালোচক ও দর্শকদের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ফয়সাল ও খানের পরিবারের এই বিরোধের শেষ কোথায় দাঁড়াবে, তা এখন দেখার বিষয়।

