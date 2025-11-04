কখনো পুরস্কার পান না, ইয়ামি বললেন...

কখনো পুরস্কার পান না, ইয়ামি বললেন...
বলিউডের ঝলমলে দুনিয়ায় যেখানে পুরস্কারই অনেক সময় অভিনেতার সাফল্যের মানদণ্ড, সেখানে ইয়ামি গৌতম যেন ব্যতিক্রম। বারবার মনোনয়ন পেয়েও কোনো বড় পুরস্কার জেতেননি তিনি, তবু তাঁর আত্মবিশ্বাস অটুট। ‘আর্টিকেল ৩৭০’ ও ‘আ থার্সডে’-এর মতো চলচ্চিত্রে দুর্দান্ত অভিনয় করে ইতিমধ্যেই নিজের আলাদা জায়গা তৈরি করেছেন এই অভিনেত্রী। এখন তিনি প্রস্তুত তাঁর পরবর্তী ছবি ‘হক’ মুক্তির অপেক্ষায়। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ইয়ামি খোলামেলা কথা বলেছেন পুরস্কার, স্বীকৃতি ও সাফল্য নিয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে।
ইয়ামির নতুন ছবি ‘হক’—একটি লিগ্যাল ড্রামা, যেখানে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছেন ইমরান হাশমি। শাহ বানু মামলার অনুপ্রেরণায় তৈরি এই ছবিতে ইয়ামি এক মুসলিম নারীর চরিত্রে, যিনি তালাকের পর নিজের ভরণপোষণের দাবিতে আদালতে লড়াই করেন। শাহিদ খাট্টার পরিচালিত ছবিটি মুক্তি পাবে ৭ নভেম্বর। আদালতের নাটক আর সামাজিক মন্তব্যের মিশেলে এটি দর্শকদের ভাবাবে বলেই আশা করা হচ্ছে।
পুরস্কার ও স্বীকৃতি নিয়ে ইয়ামির ভাবনা
বহু প্রশংসিত চরিত্রে অভিনয় করলেও এখনো বড় কোনো পুরস্কার পাননি ইয়ামি। তবে তাঁর মতে, সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো দর্শকের ভালোবাসা। তিনি বলেন, ‘আমার দর্শক আমাকে ভালোবাসেন, পরিচালকেরা আমার ওপর আস্থা রাখেন—এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে! যখন দর্শক আপনাকে গ্রহণ করে নেন, তখন সেই ভালোবাসাই সব। ট্রফি আসবে, যাবে—কিন্তু দর্শকের ভালোবাসা থাকলে সেটাই সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি।’
ইয়ামি জানান, এখন আর পুরস্কার না পাওয়ায় তাঁর মনে কোনো অভাববোধ নেই, তিনি নিজের কাজেই সন্তুষ্ট।
সাফল্যের দর্শন
‘হক’-এর প্রচারণার সময় এক প্রশ্নে ইয়ামিকে জিজ্ঞাসা করা হয়, পুরস্কার না পেয়ে কখনো হতাশ হয়েছেন কি না। উত্তরে তিনি বলেন, ‘কৃষ্ণ যা বলেছেন, তা সত্যি—“কর্ম করো, ফলের প্রত্যাশা রেখো না।” আমি হয়তো এতটা বিচ্ছিন্ন নই, কিন্তু আমি চেষ্টা করি সাফল্য বা অন্যের স্বীকৃতির ওপর নির্ভর না করতে। এখন আমি কোনো ধরনের স্বীকৃতি খুঁজি না। পুরস্কার পেলেই আমি ভালো আর না পেলে খারাপ—এমন ধারণা থেকে অনেক আগেই বেরিয়ে এসেছি।’
ইন্ডিয়া ডটকম অবলম্বনে