৩০০ কোটি ছাড়িয়ে দুর্বার গতিতে ‘ধুরন্ধর’...

৩০০ কোটি ছাড়িয়ে দুর্বার গতিতে ‘ধুরন্ধর’...
আদিত্য ধরের অ্যাকশন থ্রিলার ছবি ‘ধুরন্ধর’ বক্স অফিসে দাপটের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। মুক্তির মাত্র সাত দিনের মধ্যেই ছবিটি ভারতে ২০০ কোটি টাকা এবং বিশ্বব্যাপী ৩০০ কোটি টাকার মাইলফলক পার করে ফেলেছে। রণবীর সিং অভিনীত এই ছবির প্রচারণা সে রকম জোরদার করেননি নির্মাতারা। তবে ‘ধুরন্ধর’ মুক্তির পর থেকেই মানুষের মুখে মুখে প্রচারণার জোরে দর্শক টানছে। আর তাতেই এই ছবির আয় দিন দিন বাড়ছে। শুধু আয়ই নয়, নতুন নতুন রেকর্ড গড়ছে ‘ধুরন্ধর’।
প্রায় ২৮০ কোটি রুপির বাজেটে নির্মিত ‘ধুরন্ধর’ ইতিমধ্যেই নির্মাণ ব্যয় তুলে ফেলেছে। এখন নিশ্চিত মুনাফার পথে হাঁটছে আদিত্যর এই ছবি। ট্রেড অ্যানালিস্টদের ধারণার তুলনায় ছবির সংগ্রহ অনেক বেশি।
সপ্তম দিনের আয়
ট্রেড পোর্টাল স্যাকনিল্কের তথ্য অনুযায়ী, মুক্তির সপ্তম দিনে ‘ধুরন্ধর’ আয় করেছে ২৭ কোটি রুপি। এর ফলে ভারতে ছবিটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ২০৭ কোটি ২৫ লাখ রুপিতে। তিন দিন ধরে ছবির আয়ের অঙ্ক একই ছিল। পরপর তিন দিন ‘ধুরন্ধর’ ২৭ কোটি রুপি করে ব্যবসা করেছে। প্রথম সোমবারে যদিও আয় ৪৫ শতাংশের বেশি কমে গিয়েছিল, কিন্তু পরদিনই আবার তা বেড়ে ১৬ শতাংশের বেশি লাফ দেয়। কর্মদিবস হওয়ায় সারা দিনে দর্শক কম থাকলেও রাতের শোগুলোতে দারুণ ভিড় দেখা যাচ্ছে। সকালের শোগুলোতে ১৮ শতাংশের বেশি দর্শক আসন পূর্ণ। রাতের শোগুলোতে তা বেড়ে প্রায় ৬০ শতাংশে পৌঁছে গেছে।
বিশ্বব্যাপী সংগ্রহ
বিদেশি বাজার থেকেও সমান সাড়া পাচ্ছে ‘ধুরন্ধর’। প্রথম সপ্তাহে ছবিটি বিদেশে আয় করেছে প্রায় ৫৭ কোটি ৫ লাখ রুপি। সব মিলিয়ে বিশ্বব্যাপী মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৩০৬ কোটি ২৫ লাখ রুপি।
বিশ্বব্যাপী সংগ্রহের দিক থেকে ছবিটি ইতিমধ্যেই ‘সিতারে জমিন পর’, ‘থামা’, ‘সিকন্দর’ এবং ‘হাউসফুল ৫’-এর মতো ছবিকে পেছনে ফেলেছে।
অভিনয় ও কাস্ট
‘ধুরন্ধর’ ছবিতে রণবীর সিং ছাড়া আছেন অক্ষয় খান্না, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, সারা অর্জুন, আর মাধবন, সৌম্যা টন্ডন ও রাকেশ বেদি। বিশেষ করে দুষ্কৃতী রহমান ডাকাতের চরিত্রে অক্ষয় খান্নার অভিনয় এখন তুমুল আলোচনায়। ভারতীয় গুপ্তচর হামজা আলী মাজারির ভূমিকায় রণবীর সিংও দর্শক-সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন।
প্রথম সপ্তাহের এমন সাফল্যের পর বাণিজ্যিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা, দ্বিতীয় সপ্তাহেও বক্স অফিসে ‘ধুরন্ধর’-এর দাপট অব্যাহত থাকবে।