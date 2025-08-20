বলিউড

অভিনয় করায় আত্মীয়রা দুই বছর কথা বলেননি এই অভিনেত্রীর সঙ্গে

বিনোদন ডেস্ক
আমনা শরিফ। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

এই শতকের প্রথম দশকে ভারতীয় টেলিভিশনের সবচেয়ে জনপ্রিয় মুখগুলোর একজন ছিলেন আমনা শরিফ। একতা কাপুরের হিট ধারাবাহিকে কাশীশ সুজল গারেওয়ালের ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি ঘরে ঘরে পরিচিত হয়ে ওঠেন। সহশিল্পী রাজীব খান্ডেলওয়ালের সঙ্গে তাঁর রসায়নকে এখনো ভারতীয় টিভি–ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু এ আলোয় পৌঁছানোর পথটা মোটেও সহজ ছিল না। রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম নেওয়া আমনাকে স্বপ্নপূরণের জন্য লড়তে হয়েছে নিজের চারপাশের সব বাধার সঙ্গে।

বিজ্ঞাপনচিত্র দিয়ে শুরু
১৯৮২ সালের ১৬ জুলাই মুম্বাইয়ে জন্ম আমনা শরিফের। বাবা ভারতীয়, মা বাহরাইনি। খুব ছোট বয়সেই বাবাকে হারান তিনি। মাকেই আশ্রয় করে বড় হওয়া। সম্প্রতি হিন্দি রাশকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আমনা বলেন, ‘ছোটবেলা থেকেই অভিনেত্রী হওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পরিবার ছিল খুবই রক্ষণশীল। পরিস্থিতির কারণে পড়াশোনা চালিয়ে নিতে আমাকে একসময় বুটিকেও কাজ করতে হয়েছিল।’

আমনা শরিফ। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

কলেজে পড়ার সময়ই প্রথম বিজ্ঞাপনের সুযোগ পান তিনি। মায়ের অনুমতি পেতে ছয় মাস ধরে বোঝাতে হয়েছে তাঁকে। অবশেষে মা পরিবারের বিরোধিতা সত্ত্বেও মেয়ের পাশে দাঁড়ান। এ কারণে আত্মীয়রা দুই বছর তাঁর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেননি। এরপর কুমার শানু, ফাল্গুনী পাঠক ও দলের মেহেন্দির গানের ভিডিওতে কাজ করেন আমনা। বিজ্ঞাপন ও মিউজিক ভিডিওতেই তাঁকে দেখে একতা কাপুর ডাকেন অডিশনের জন্য। সেখান থেকেই শুরু হয় আমনার আসল যাত্রা।

টেলিভিশন থেকে বলিউড
একতা কাপুরের আলোচিত সিরিয়াল ‘কাহি তো হোগা’ শেষ হয় ২০০৭ সালে। এরপর বলিউডে হাত পাকাতে চান আমনা। ‘আলু চাট, ‘আও উইশ করে’, শকাল পে মাত যা’র মতো ছবিতে অভিনয় করলেও বক্স অফিসে একটিরও সাফল্য মেলেনি। টিভিতে ফেরার চেষ্টা করেছিলেন হোঙ্গে ‘জুদা না হম’–এর মাধ্যমে, তবে কম রেটিংয়ের কারণে মাত্র ছয় মাসেই অনুষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়।

আমনা শরিফ। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

আলো ছেড়ে সংসার
২০১৩ সালে দীর্ঘদিনের প্রেমিক, চলচ্চিত্র প্রযোজক অমিত কাপুরকে বিয়ে করেন আমনা শরিফ। ২০১৫ সালে তাঁদের পুত্রসন্তান আরাইন জন্ম নেয়। হিন্দু–মুসলিম দুই সংস্কৃতিই পরিবারে সমানভাবে জায়গা করে নিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একসঙ্গে করওয়া চৌথ আর ঈদ উদ্‌যাপনের ছবিও শেয়ার করেন তাঁরা।

আমনা শরিফ। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

ছয় বছর পর প্রত্যাবর্তন
বিয়ের পর প্রায় ছয় বছরের বিরতির পর ২০১৯ সালে আবারও একতা কাপুরের হাত ধরেই ছোট পর্দায় ফিরলেন আমনা। ‘কসৌটি জিন্দগি কি ২’–এ জনপ্রিয় খল চরিত্র ‘কমোলিকা চৌবে’–র ভূমিকায় তাঁকে দেখা যায়, যেটি আগের সিরিজে করেছিলেন উর্বশী ঢোলাকিয়া।

আরও পড়ুন

প্লেবয় প্রচ্ছদের নগ্ন কন্যা, অন্তরঙ্গ ভিডিও চুরি, পামেলার গল্প সিনেমার মতোই

সম্প্রতি ২০২২ সালে দুটি ওয়েব সিরিজে অভিনয় করেছেন—হাঙ্গামা প্লেতে ‘ড্যামেজড ৩’ ও ভুট সিলেক্টে ‘আধা ইশ্‌ক’।

তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বলিউড থেকে আরও পড়ুন