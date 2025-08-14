রজনী আঙ্কেল বনাম হৃতিক, কে করবেন বাজিমাত
‘আমার কাছে তখন উনি শুধুই “রজনী আঙ্কেল”। আজ আমি যদি ওনার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাই, তখন বিষয়টা অন্য রকম হবে। এখন ওনার সঙ্গে কাজ করতে আমি রীতিমতো চাপ অনুভব করব’, এক অনুষ্ঠানে রজনীকান্তকে ঘিরে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন হৃতিক রোশন। ১৯৮৬ সালে রজনীকান্তের ‘ভগবান দাদা’ ছবিতে হৃতিককে শিশু অভিনেতা হিসেবে দেখা গিয়েছিল। আজ লড়াইটা মুখোমুখি, গুরু বনাম শিষ্য হয়ে গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টের মাধ্যমে হৃতিক তাঁর গুরু রজনীকান্তের উদ্দেশে লিখেছেন, ‘আপনার সঙ্গেই আমার পথচলা শুরু। আমার প্রথম শিক্ষকদের মধ্যে আপনি একজন।’ এখন সবাই দেখার অপেক্ষায়, গুরুকে ছাপিয়ে যেতে পারেন কি না তাঁর আদরের শিষ্য।
‘যুদ্ধের ডঙ্কা’ অনেক আগেই বেজে গেছে। রজনীকান্তের ‘কুলি’ আর হৃতিক রোশনের ‘ওয়ার ২’ ছবি মুক্তির দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই মুখোমুখি ‘সংঘাত’ এর কথা উঠে এসেছিল। আজ বৃহস্পতিবার স্বাধীনতা দিবসের ঠিক আগের দিন মুক্তি পেল তামিল ছবি ‘কুলি’, আর বলিউড ছবি ‘ওয়ার ২’। রজনীকান্তের ‘কুলি’ তামিল ছবি হলেও এর হিন্দি, তেলেগু ও কন্নড় সংস্করণ এনে ‘ওয়ার ২’-কে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছেন নির্মাতারা।
এদিকে যশরাজ ফিল্মস ‘ওয়ার’-এর এই সিক্যুয়েল ছবিতে দক্ষিণি তারকা জুনিয়র এনটিআরকে এনে রজনীকান্তের ছবিকে আরও বড়সড় চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। আর ‘ওয়ার ২’-এর মাধ্যমে জুনিয়র এনটিআরের বলিউড অভিষেক হতে চলেছে। শুধু তা–ই নয়, অয়ান মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ছবিটি হিন্দি ছাড়া তামিল, তেলেগু ভাষাতেও এসেছে। তবে কে কার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে, তা সময়ই বলবে।
লোকেশ কনগরাজ পরিচালিত ‘কুলি’ ছবিকে ঘিরে শুরু থেকেই উন্মাদনা দেখা গেছে। তবে রজনীকান্তের ছবির ট্রেলার মুক্তির পর এই উন্মাদনা দ্বিগুণ হয়ে যায়। অগ্রিম টিকিট বুকিংয়ের হিড়িক দেখে সেই উন্মাদনা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। বাণিজ্যিক বিশ্লেষক রমেশ বালা জানিয়েছেন যে সারা দুনিয়ায় অগ্রিম বুকিং থেকে ‘কুলি’ ৮০ কোটি রুপির বেশি আয় করে ফেলেছে। আর হৃতিকের ছবি ‘ওয়ার ২’ প্রায় ২০ কোটি রুপির মতো ব্যবসা করেছে। অগ্রিম বুকিংয়ের দিক থেকে ‘ওয়ার ২’-এর থেকে ‘কুলি’ এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অনেকটাই এগিয়ে। দেশের মাটিতে হৃতিকের ছবির শুরুটা ধীরগতিতে হয়েছে। তবে মার্কিন মুলুকেও রজনীকান্তের দাপট দেখা যাচ্ছে। ‘কুলি’ আমেরিকাতে ৮ দশমিক ৭৯ কোটি রুপির বেশি অগ্রিম বিক্রি করেছে। সে তুলনায় ‘ওয়ার ২’–এর বাজার একটু মন্দার দিকে। হৃতিকের ছবিটি ১ দশমিক ৭৬ কোটি রুপি মতো অগ্রিম বিক্রি করেছে। এতে স্পষ্ট যে বিদেশি বাজারেও রজনীকান্ত হৃতিকের চেয়ে এগিয়ে আছেন।
৪০০ কোটি রুপি বাজেটের ‘কুলি’ ছবিতে সব রসদ ভরপুর রেখেছেন পরিচালক লোকেশ কনগরাজ। তামিল এই ছবিতে একদিকে দেখা যাবে ‘থালাইভা’ রজনীকান্তের ‘সোয়াগ’, অপর দিকে দক্ষিণি সুপারস্টার নাগার্জুন আক্কিনেনিকে নতুন রূপে।
লোকেশের এই ছবিতে খলনায়কের ভূমিকায় আসতে চলেছেন নাগার্জুন। এই প্রথম রুপালি পর্দায় খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন তিনি। তাই দর্শক তাঁকে নতুন অবতারে দেখার অপেক্ষায় আছেন। এদিকে ‘কুলি’ ছবিতে অতিথিশিল্পী হিসেবে দেখা যাবে বলিউড সুপারস্টার আমির খানকে। জানা গেছে, ছবিতে তাঁর চরিত্রটি ছোট হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূজা হেগড়ের শিহরণজাগানো আইটেম নাচ, আর শ্রুতি হাসানের নজরকাড়া সৌন্দর্যের পাশাপাশি পরিশীলিত অভিনয় এই ছবির অন্যতম সম্পদ।
২০১৯-এ যশরাজ ফিল্মসের ‘ওয়ার’ ছবিটি বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করেছিল। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এই ছবিতে হৃতিক ছাড়া ছিলেন টাইগার শ্রফ আর বাণী কাপুর। এই ছবির দুর্দান্ত সফলতা দেখে নির্মাতারা এর সিক্যুয়েল আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সিদ্ধার্থের পরিবর্তে এবার ছবি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অয়ান মুখোপাধ্যায়ের কাঁধে। ‘ওয়ার ২’ ছবির অন্যতম সেরা আকর্ষণ হৃতিক-এনটিআরের যুগলবন্দী, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই দুই তারকাকে হাড় হিম করা অ্যাকশন দৃশ্য করতে দেখা যাবে। ‘ওয়ার ২’ ছবি চর্চায় উঠে এসেছে মূলত অত্যন্ত উচ্চমানের অ্যাকশন দৃশ্য আর ভিএফএক্সের কারণে। নির্মাতাদের দাবি, এ রকম অ্যাকশন দৃশ্য এর আগে বলিউডি ছবিতে দেখা যায়নি।
আর তার জন্য নির্মাতারা মুড়িমুড়কির মতো টাকা উড়িয়েছেন। ছবিটি নির্মাণ করতে তাঁদের ৪০০ কোটি রুপি খরচ হয়েছে। ‘ওয়ার ২’ ছবির অপর আকর্ষণ হলো হৃতিক-কিয়ারা আদভানির দূরন্ত রসায়ন। এই ছবির গান মুক্তির পর তাঁদের রসায়ন সবার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। বিকিনি পরিহিত কিয়ারার আবেদনময়ী লুক দর্শককে শিহরিত করেছে। জানা গেছে, কিয়ারার বিকিনির দৃশ্যে সেন্সর বোর্ডের কোপ পড়েছে। তাই ছবিটি দেখার সময় দর্শক হয়তো কিছুটা আশাহত হতে পারেন।
হৃতিকের নানা জে ওম প্রকাশ পরিচালিত ‘ভগবান দাদা’ ছবির নায়ক ছিলেন দক্ষিণি মেগাস্টার রজনীকান্ত। প্রিয় রজনী আঙ্কেলের প্রসঙ্গে হৃতিক বলেছিলেন, ‘এই ছবির শুটিংয়ের সময় আমি প্রচুর ভুল করতাম। আর রজনী আঙ্কেল আমার সব ভুল নিজের ঘাড়ে নিতেন। নানা জি (জে ওম প্রকাশ) “কাট” বলার সঙ্গে সঙ্গে রজনী আঙ্কেল সরি সরি বলে বলতেন যে সব ভুল ওনারই। উনি সারাক্ষণ আমাকে আগলে রাখতেন। রজনী আঙ্কেল অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র এবং মাটিতে পা রেখে চলা মানুষ।’ এদিকে ‘ওয়ার ২’ আর ‘কুলি’ মুক্তির আগে হৃতিক তাঁর রজনী আঙ্কেলকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়ে এক আবেগঘন বার্তা লিখেছেন। এই পোস্টে হৃতিক ‘ভগবান দাদা’ ছবির কিছু ছবি সবার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন।
পোস্ট করা ছবিগুলোতে রজনীকান্তের সঙ্গে কৈশোরের হৃতিককে দেখা যাচ্ছে। হৃতিক বলেন, ‘৫০ বছর ধরে রুপালি পর্দায় ম্যাজিক সৃষ্টির জন্য অভিনন্দন। “রজনীকান্ত” এক অনুপ্রেরণার নাম।’ ‘কুলি’ বনাম ‘ওয়ার ২’-এর এই লড়াইয়ে কে জয়ী হবে, তা সময়ই বলবে।