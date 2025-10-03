বলিউড

১০ হাজার কোটি টাকার মালিক, ভারতের সবচেয়ে ধনী অভিনেত্রী তিনি

নব্বই দশকের বলিউডের অন্যতম উজ্জ্বল মুখ তিনি। তখন একের পর এক হিট ছবির নায়িকা হয়ে দর্শকের মন জয় করেছিলেন। সময় গড়িয়েছে, সিনেমায় তিনি এখন আর নিয়মিত নন। গত দুই বছরে কোনো নতুন ছবিতেও দেখা যায়নি তাঁকে। তবু পর্দার বাইরে নীরবে গড়ে তুলেছেন বিপুল এক সাম্রাজ্য। এক বছরে যোগ করেছেন ৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা (প্রায় ৪ হাজার ৩০০ কোটি টাকা), মোট সম্পদ এখন দাঁড়িয়েছে অবিশ্বাস্য ৭ হাজার ৭৯০ কোটি রুপিতে (প্রায় ১০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা)। তিনি আর কেউ নন—জুহি চাওলা।

নায়িকা থেকে দেশের সবচেয়ে ধনী অভিনেত্রী
একসময় বলিউডের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া নায়িকাদের একজন ছিলেন জুহি। আজ তিনি ভারতের সবচেয়ে ধনী অভিনেত্রী। হারুন ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫ জানাচ্ছে, গত এক বছরে জুহির সম্পদ বেড়েছে ৬৯ শতাংশ। এর সুবাদে নারী তারকাদের মধ্যে ধনসম্পদের তালিকায় সবার ওপরে উঠে এসেছেন তিনি।

সামগ্রিকভাবে বলিউডের অভিনেতাদের মধ্যে তিনি আছেন দ্বিতীয় স্থানে। তাঁর ওপরে আছেন কেবল শাহরুখ খান, যাঁর সম্পদের পরিমাণ ১২ হাজার ৪৯০ কোটি রুপি। জুহির পরে অবস্থান করছেন হৃতিক রোশন (২,১৬০ কোটি), করণ জোহর (১,৮৮০ কোটি) এবং অমিতাভ বচ্চন (১,৬৩০ কোটি টাকা)।

কেকেআরই জুহির সাফল্যের মূল
জুহির এই বিপুল সম্পদের মূল উৎস হলো ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম আলোচিত দল কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)। দীর্ঘদিনের সহ–অভিনেতা ও বন্ধু শাহরুখ খান এবং স্বামী জয় মেহতার সঙ্গে কেকেআরের সহমালিক তিনি। তাঁদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান—রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট ও দ্য মেহতা গ্রুপের মাধ্যমে এইমালিকানা ভাগাভাগি করেছেন তাঁরা।

২০২৪ সালের আইপিএলে শিরোপা জেতার পর কেকেআরের ব্র্যান্ড ভ্যালু হু হু করে বেড়েছে। আইপিএল ব্র্যান্ড ভ্যালুয়েশন স্টাডি (জুন ২০২৪) অনুযায়ী, গোটা লিগের বাজারমূল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.৪৫ লাখ কোটি রুপিতে, যার মধ্যে কেকেআরের একক মূল্যই ১ হাজার ৯১৫ কোটি রুপি।

মাত্র ১ বছরে বেড়েছে ৩ হাজার ১৯০ কোটি
গত বছরও জুহির সম্পদ অনুমান করা হয়েছিল প্রায় ৪ হাজার ৬০০ কোটি রুপি। সেখান থেকে মাত্র এক বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৭৯০ কোটিতে। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে বেড়েছে ৩ হাজার ১৯০ কোটি রুপি। এই আর্থিক সাফল্যের সুবাদে হারুন ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫–এর শীর্ষ ১০ স্বনির্মিত নারী উদ্যোক্তার তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন জুহি।

রুপালি পর্দা থেকে ব্যবসায়িক সাফল্য
অভিনয় ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন ১৯৮৬ সালে ‘সালতানাত’ ছবির মাধ্যমে। তার পর থেকেই একে একে ‘কেয়ামত সে কেয়ামত তক’, ‘ডর’, ‘ইয়েস বস’, ‘হাম হ্যায় রাহি প্যায়ার কে’–এর মতো একাধিক সুপারহিট ছবি উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। নব্বইয়ের দশক এবং ২০০০–এর শুরুর দিকে ছিলেন বলিউডের সবচেয়ে চাহিদাসম্পন্ন নায়িকাদের একজন।

২০১০–এর দশকে ধীরে ধীরে চলচ্চিত্রে কাজ কমিয়ে দেন তিনি। বেছে নিয়েছেন কেবল নির্বাচিত কিছু প্রকল্প। সর্বশেষ কাজ করেছেন নেটফ্লিক্সে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘ফ্রাইডে নাইট প্ল্যান’ (২০২৩)–এ, যেখানে তাঁর সহ–অভিনেতা ছিলেন ইরফান খানের ছেলে বাবিল খান।

রুপালি দুনিয়ার বাইরেও উজ্জ্বল জুহি
আজকের দিনে জুহি চাওলা শুধু সাবেক সুপারস্টার নন, তিনি ভারতের সবচেয়ে সফল নারী বিনিয়োগকারী অভিনেত্রীও বটে। বলিউডের গ্ল্যামার থেকে ব্যবসায়িক দূরদর্শিতা—দুই জগতে সমান দক্ষতায় নিজের অবস্থান শক্ত করেছেন তিনি। সিনেমায় না থেকেও যে সাফল্যের গল্প লেখা যায়, জুহি চাওলা যেন তারই প্রমাণ।
