দুটি ফ্ল্যাট বিক্রি করে কত লাভ করলেন অমিতাভ বচ্চন
অমিতাভ বচ্চন সব সময়ই হিসাবি ও পরিমিত জীবনযাপন করা মানুষ। তাঁর বিনিয়োগপ্রীতি নতুন কিছু নয়। কিন্তু গত এক বছরে জমি ও বাড়ির ওপর তাঁর আগ্রহ যেন আরও বেড়েছে। একদিকে যেমন তিনি নতুন নতুন সম্পত্তি কিনেছেন, তেমনি এবার একসঙ্গে বিক্রিও করেছেন দুটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট। কেন এই সিদ্ধান্ত, তা নিয়েই চলছে জোর আলোচনা।
গোরেগাঁওয়ের দুটি ফ্ল্যাট বিক্রি
মুম্বাই শহরের পূর্ব গোরেগাঁওয়ের এক বিলাসবহুল আবাসনে থাকা দুটি ফ্ল্যাট বিক্রি করেছেন অমিতাভ বচ্চন। এই ফ্ল্যাট দুটি কিনেছিলেন বাংলাদেশি মুদ্রায় মোট ১১ কোটি ৬০ লাখ টাকায়। ফ্ল্যাট দুটি বিক্রি করেছেন ১৭ কোটি ১৬ লাখ টাকায়। একটি ফ্ল্যাটের বিক্রয়মূল্য ৮ কোটি ৫৮ লাখ টাকা, অন্যটিও একই দামে বিক্রি হয়েছে। এই হিসাবে তিনি ক্রয়মূল্যের তুলনায় প্রায় ৪৭ শতাংশ লাভ করেছেন।
প্রথম ফ্ল্যাটটি বিক্রি হয়েছে গত ৩১ অক্টোবর, যার স্ট্যাম্প ডিউটি ছিল ৪৩ লাখ টাকা। দ্বিতীয় ফ্ল্যাটটি বিক্রি হয়েছে ১ নভেম্বর। দুটির সঙ্গেই গাড়ি রাখার আলাদা জায়গা রয়েছে, যা ফ্ল্যাটগুলোর মূল্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে জানা গেছে একাধিক ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে।
এর আগেও বিক্রি করেছিলেন ডুপ্লেক্স
এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারিতে মুম্বাইয়ের আন্ধেরির ৫ হাজার ১৮৫ বর্গফুট আয়তনের একটি ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট বিক্রি করেন অমিতাভ। সেই ফ্ল্যাট বিক্রি হয়েছে বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৮৬ কোটি টাকায়। এই বিক্রি তখনো আলোচনার জন্ম দেয়। কারণ, ফ্ল্যাটটির অবস্থান ছিল শহরের অন্যতম অভিজাত এলাকায়।
বিনিয়োগে বচ্চন পরিবারের আগ্রহ
অমিতাভ বচ্চনের মতোই তাঁর ছেলে অভিষেক বচ্চনও সম্পত্তিতে বিনিয়োগে আগ্রহী। ২০২৪ সালে অভিষেক একসঙ্গে ছয়টি ফ্ল্যাট কিনেছিলেন মুম্বাইয়ের একটি বহুতল ভবনে, বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২২ কোটি টাকায়। এ ছাড়া বাবা ও ছেলের যৌথ মালিকানায় রয়েছে আরও ১০টি ফ্ল্যাট, যেগুলোর মোট দাম প্রায় ৩৫ কোটি ৭০ লাখ টাকা। বচ্চন পরিবারের এই ফ্ল্যাটগুলোর বেশির ভাগেরই অবস্থান মুম্বাইয়ের প্রাইম লোকেশনগুলোতে।
কেন বিক্রি
সম্পত্তি বিক্রির এই ধারা নিয়ে অনেকেই মনে করছেন, অমিতাভ হয়তো তাঁর সম্পদ পোর্টফোলিও পুনর্গঠন করছেন। রিয়েল এস্টেট বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুম্বাইয়ে বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের দাম উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। তাই পুরোনো বিনিয়োগ বিক্রি করে নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগ করাটাই সম্ভবত তাঁর কৌশল।বচ্চনদের রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্যঅমিতাভ বচ্চনের নামে এখনো রয়েছে একাধিক সম্পত্তি—জুহুর বিখ্যাত ‘জলসা’, ‘প্রতীক্ষা’, ‘জনক’ ও ‘বৎস’। তাঁর পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যই এই বাড়িগুলোতে বসবাস করেন। তবে এতসব সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও বচ্চন পরিবার যে সম্পদ ব্যবস্থাপনায় খুব সচেতন, এই বিক্রির নজিরই তার প্রমাণ।