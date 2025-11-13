বিয়ে করেছেন সেই ‘মিলিমিটার’, ‘থ্রি ইডিয়টস’–এর সূত্রে প্রেম

বিয়ে করেছেন সেই ‘মিলিমিটার’, ‘থ্রি ইডিয়টস’–এর সূত্রে প্রেম
‘ক্যায়সে পেহচানেঙ্গে…মিলিমিটার আব সেন্টিমিটার হো গ্যায়া হ্যায়’—আলোচিত ‘থ্রি ইডিয়টস’ সিনেমার সাড়া জাগানো চরিত্র মিলিমিটারকে মনে আছে? চরিত্রটিতে প্রাণ দিয়েছেন অভিনয়শিল্পী রাহুল কুমার। সেদিনের কিশোর রাহুলের বয়স এখন ৩০ বছর।
‘থ্রি ইডিয়টস’–এর মতো আরও কয়েকটি সিনেমায় অভিনয় করলেও নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি রাহুল। পাদপ্রদীপের আলোর বাইরে ছিলেন। এবার বিয়ের খবর নিয়ে সংবাদের শিরোনামে এলেন রাহুল। এই বছরের ৪ মে তুরস্কের মেয়ে কেজিবান দোগানকে বিয়ে করেন তিনি।
সম্প্রতি দিল্লির রাস্তায় দুজনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা গেছে, এক আলোকচিত্রী দুজনের ছবি তুলছেন।
‘থ্রি ইডিয়টস’ সিনেমাটি দেখেই রাহুলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন কেজিবান দোগান, পরে দুজনের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভিডিওতে রাহুলের স্ত্রী বলেন, ‘আমি সিনেমাটা দেখেছিলাম। ওখানে উনি ছিলেন মিলিমিটার। ওকে মেসেজ করেছিলাম তারপর আমাদের কথা শুরু হয়। প্রায় ১৪ বছর আগের কথা।’
হিন্দু ও খ্রিষ্টান দুই রীতি মেনে দুজনের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের ছবি শেয়ার করে রাহুল ইনস্টাগ্রামে লিখেছিলেন, ‘আমার চিরদিনের সঙ্গী।’
২০১৫ সালে মুক্তি পায় রাহুল অভিনীত সিনেমা ‘দ্য থিফ’, ২০১৭ সালে ‘ব্রুনি’, ২০১৭ সালে ‘জু’এবং ২০২১ সালে ‘সন্দীপ অউর পিঙ্কি ফারার’। তাঁর অভিনীত ধারাবাহিকগুলো হলো ‘ধর্মক্ষেত্র’, ‘ফির ভি না মানে’, ‘ইয়াম হ্যায় হাম’, ‘নিলি ছাত্রিওয়ালে’ ইত্যাদি আরও অনেক।
শাহরুখ খানের ‘ডানকি’ সিনেমায়ও অভিনয় করেছিলেন রাহুল। কিন্তু তাঁর দৃশ্যটি বাদ দেওয়া হয়। প্রিমিয়ারে রাজকুমার হিরানির সঙ্গে ছবি পোস্ট করে সেই আক্ষেপের কথা নিজেই বলেন রাহুল। বর্তমানে অভিনয়ের পাশাপাশি গানবাজনায়ও মন বসিয়েছেন সবার প্রিয় সেই মিলিমিটার।