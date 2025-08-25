প্রথমবার মা হচ্ছেন পরিণীতি চোপড়া

প্রথমবার মা হচ্ছেন পরিণীতি চোপড়া
বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া প্রথমবারের মতো মা হতে চলেছেন। স্বামী রাঘব চাড্ডার সঙ্গে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর জানিয়েছেন ইনস্টাগ্রামে। আজ দুপুরে দেওয়া এক পোস্টে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে এই সুখবর ভাগ করে নেন পরিণীতি।
পোস্টে দেখা যায়, সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে লেখা ‘১+১=৩’, সঙ্গে আঁকা ছোট্ট দুটি পায়ের প্রতীকী ছবি। পাশাপাশি একটি ছোট ভিডিওতে সবুজে ঘেরা উদ্যানে হাত ধরাধরি করে হাঁটছেন পরিণীতি ও রাঘব। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘আমাদের ছোট্ট পৃথিবী আসছে পথে…’ সঙ্গে ছিল ডিম ফুটে বেরোনো ছানা আর গোলাপি হৃদয়ের ইমোজি। আরও লিখেছেন, ‘সবার আশীর্বাদপুষ্ট আমরা।’
এ সুখবরের পর ভক্তদের পাশাপাশি বলিউডের সহকর্মীরাও শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। সোনম কাপুর, ভূমি পেডনেকর, হুমা কুরেশি, রাকুল প্রীত সিং, স্টাইলিস্ট তানিয়া ঘাভরি—অনেকে মন্তব্যে জানিয়েছেন আনন্দ। পরিণীতির মা রীনা চোপড়া লিখেছেন, ‘এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আর কিছু হতে পারে না! ঈশ্বরের আশীর্বাদ সব সময় তোমাদের ওপর বর্ষিত হোক।’
২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে রাজস্থানের উদয়পুরে দ্য লীলা প্যালেসে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন পরিণীতি ও রাঘব। জমকালো অথচ ঘরোয়া সেই আয়োজন ঘিরে ছিল বলিউড তারকা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও ঘনিষ্ঠ স্বজনেরা। পরিণীতির দিক থেকে হাজির ছিলেন তাঁর কাজিন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, আর রাঘবের দিক থেকে ছিলেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। মেহেদি, সংগীত, হলুদের অনুষ্ঠান মিলিয়ে সেটি ছিল সে বছরের আলোচিত সেলিব্রিটি বিয়ে।
সাম্প্রতিক সময়ে পরিণীতি অভিনয় করেছেন ইমতিয়াজ আলীর ‘আমর সিং চমকিলা’য় সিনেমায়, যেখানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন দিলজিত দোসাৎ। এবার তাঁকে দেখা যাবে নেটফ্লিক্সের একটি মাল্টিস্টারার মিস্ট্রি থ্রিলার সিরিজে, যেখানে রয়েছেন জেনিফার উইঙ্গেট ও অনুপ সোনিও।
অন্যদিকে রাঘব চাড্ডা আম আদমি পার্টির গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে রাজনীতির ময়দানে আলোচনায় থাকেন নিয়মিত।
এবার তাঁদের ঘরে নতুন অতিথি আসছে—এই খবরেই আনন্দে ভাসছেন ভক্তরা। তারকাদের মতো তারাও দুজনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।
তথ্যসূত্র: বলিউড হাঙ্গামা