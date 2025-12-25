দেখতে ‘বেশি সুন্দর’ বলে কাজ না পাওয়া সেই নায়িকা এখন ১১০ কোটি টাকার মালিক

দেখতে ‘বেশি সুন্দর’ বলে কাজ না পাওয়া সেই নায়িকা এখন ১১০ কোটি টাকার মালিক
বলিউডে এমন অনেক তারকা আছেন, যাঁদের পেছনে কোনো প্রভাবশালী পরিবার নেই—তবু তাঁরা পরিশ্রম আর প্রতিভা দিয়ে জায়গা করে নিয়েছেন লাখো দর্শকের মনে। তাঁদেরই একজন কৃতি শ্যানন। আজ তিনি বলিউডের প্রথম সারির অভিনেত্রীদের একজন, কিন্তু তাঁর পথচলা এত সহজ ছিল না। একসময় তাঁকে একটি চরিত্রের জন্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কারণটা ছিল—তাঁর ‘অতিরিক্ত সুন্দর চেহারা’!
প্রকৌশল থেকে পর্দার জগতে
দিল্লিতে জন্ম কৃতির। তিনি ছিলেন প্রকৌশল বিভাগের ছাত্রী, কিন্তু মনের ভেতর ছিল বড় কিছু করার স্বপ্ন। অবশেষে ২০১৪ সালে ‘হিরোপন্তি’ ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয় তাঁর, টাইগার শ্রফের বিপরীতে। ছবিতে তাঁর আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতি আর স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় দর্শকের নজর কাড়ে। তারপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।
নিজের জায়গা তৈরি
‘বেরেলি কি বরফি’, ‘লুকা ছুপি’, ‘হাউসফুল ৪’—প্রতিটি ছবিতেই কৃতি প্রমাণ করেছেন তিনি কেবল বাণিজ্যিক অভিনেত্রী নন, বরং চরিত্রে নতুন রং আনতে জানেন। প্রতিটি ভূমিকায় নতুন আবেগ, নতুন মেজাজ—তাঁকে আজকের বলিউডে অন্যতম বহুমুখী নায়িকায় পরিণত করেছে।
‘মিমি’ ও জাতীয় পুরস্কার
২০২১ সালে মুক্তি পায় কৃতির ক্যারিয়ারের মোড় ঘোরানো ছবি ‘মিমি’। ছবিতে একজন সারোগেট মায়ের চরিত্রে তাঁর অভিনয় ছুঁয়ে যায় দর্শকের হৃদয়। সেই ভূমিকাতেই তিনি পান জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, যা তাঁকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীদের কাতারে নিয়ে গেছে।
‘চেহারা বেশি সুন্দর’ বলেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল
তবে কৃতির এই সাফল্যের পেছনে আছে লুকিয়ে থাকা হতাশা ও প্রত্যাখ্যানের গল্প। হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কৃতি জানান, ‘সংগ্রামের সময় অনেক দিন ছিল, যখন আমি হতাশ হতাম, কাঁদতাম। কেউ কেউ বলত—“তুমি বেশি সুন্দর।” পর্দায় বাস্তব দেখাতে হলে তোমার মধ্যে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকা দরকার।’
কৃতি আরও বলেন, ‘এই কথাগুলো শুনে মন খারাপ হতো, কিন্তু কিছু মানুষ ছিলেন যাঁরা আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছিলেন। সেই বিশ্বাসই আমাকে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে।’
কোটি টাকার মালিক
২০১৫ সালে শাহরুখ খানের বিপরীতে ‘দিলওয়ালে’ ছবিতে দেখা যায় কৃতি শ্যাননকে। বর্তমানে তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৮২ কোটি রুপি (প্রায় ১১০ কোটি টাকা), যার বড় অংশ আসে বিজ্ঞাপনী চুক্তি থেকে।
সামনে কী আসছে
আগামী দিনে কৃতিকে দেখা যাবে ধানুশের বিপরীতে ‘তেরে ইশ্ক মে’ ছবিতে। একসময় ‘বেশি সুন্দর’ বলে ফিরিয়ে দেওয়া অভিনেত্রী আজ নিজের প্রতিভা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দিয়ে প্রমাণ করেছেন—সৌন্দর্য নয়, আসল সাফল্য লুকিয়ে থাকে আত্মবিশ্বাসে।
ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে