ভিড়ের মধ্যে আপত্তিকর আচরণ, অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার কথা জানালেন নায়িকা

ভিড়ের মধ্যে আপত্তিকর আচরণ, অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার কথা জানালেন নায়িকা
মুম্বাইয়ের ডোম্বিভলিতে বেড়ে উঠেছেন বলিউড অভিনেত্রী ডেইজি শাহ। তবে শৈশব থেকেই মুখোমুখি হয়েছেন নানা হয়রানির। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, নিজের শহরের রাস্তায় হাঁটার সময় বহুবার অস্বস্তিকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন তিনি।
ডেইজি বলেন, ‘ডোম্বিভলিতে এমন ঘটনা ঘটেছে, আমি স্রেফ ফুটপাত দিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ একজন পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় খুব খারাপভাবে ছুঁয়ে দিল। ভিড়ের মধ্যে এত দ্রুত সবকিছু ঘটল যে বুঝতেই পারলাম না, আসলে কে এই কাজটা করল।’
কিন্তু শুধুই শৈশব নয়, চলচ্চিত্রের শুটিং সেটেও একই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। রাজস্থানের জয়পুরের একটি বিখ্যাত হাভেলিতে গানের শুটিং চলাকালে শত শত মানুষ ও প্রায় ২০০ নৃত্যশিল্পীর ভিড়ে হট্টগোল শুরু হয়। সেই ভিড়েই আবারও আপত্তিকর আচরণের শিকার হন ডেইজি।
অভিনেত্রীর ভাষ্য, ‘শুটিং শেষ হতেই সবাই একসঙ্গে বের হচ্ছিল। তখন পেছন থেকে কেউ আমাকে ছুঁয়ে দেয়। আমি বাঁ-ডান কিছু না দেখে যাকে দেখেছি, তাকেই মারতে শুরু করি। এত রাগ হয়েছিল আমার!’
ঘটনার পর বাইরে বেরোলে আরও বড় ধাক্কা খান তিনি। ডেইজি জানান, স্থানীয় এক ব্যক্তি তাঁকে হুমকি দেন, শায়েস্তা করার কথা বলেন। অভিনেত্রী সোজাসুজি জবাব দেন, ‘দেখাও, দেখি কী করতে পারো।’
নিজের প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ডেইজি বলেন, ‘আমি মারলাম কারণ লোকটা ঠিকভাবে কথা বলছিল না, আর সেটা সে করছিল আমি মেয়ে বলে। ভিড়ের আড়ালে থেকে কাপুরুষের মতো আচরণ কেন? সামনে এসে সাহস থাকলে মুখোমুখি হও, তারপর যা করার করো।’
অভিনেত্রী সর্বশেষ অভিনয় করেছেন ‘মিস্ট্রি অব দ্য ট্যাটু’ ছবিতে। তবে নতুন কোনো প্রজেক্টের কথা এখনো জানাননি তিনি।
সম্প্রতি বিগ বস ১৯-এ তাঁর অংশগ্রহণ নিয়ে জোর গুঞ্জন ছড়ালেও ডেইজি পরিষ্কার জানিয়েছেন—এই রিয়েলিটি শোতে তিনি কখনোই অংশ নেবেন না।
