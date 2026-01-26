বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গৃহকর্মীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক, ‘ধুরন্ধর’ অভিনেতা গ্রেপ্তার

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গৃহকর্মীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক, ‘ধুরন্ধর’ অভিনেতা গ্রেপ্তার
‘ধুরন্ধর’ সিনেমার অভিনেতা নাদিম খানকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ, তিনি প্রায় দশ বছর ধরে এক গৃহকর্মীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে ছিলেন। তাঁকে বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্কের জন্য প্ররোচিত করেছেন। গ্রেপ্তারের পর থেকে অভিনেতা ও তাঁর অতীত কর্মজীবন নিয়ে দর্শক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় কৌতূহল বেড়েছে।
অভিযোগকারী ওই নারী জানিয়েছেন, ২০১৫ সালে তিনি নাদিম খানের সঙ্গে পরিচয়ের পর তাঁর গৃহকর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরে নাদিম বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্কের জন্য প্ররোচিত করেন। কিন্তু বিয়ে না করায় তিনি শেষ পর্যন্ত অভিযোগ দায়ের করেন।
মামলাটি প্রথমে মহারাষ্ট্রের ভারসোভা পুলিশ স্টেশনে ছিল, পরে মালবানি পুলিশ স্টেশনে হস্তান্তর করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নাদিমকে গ্রেপ্তারের পর অভিযোগের তদন্ত চলছে।
কে এই নাদিম খান
নাদিম খান দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, ওটিটি ও মঞ্চে কাজ করছেন। মূলত তিনি পার্শ্বচরিত্রে নজর কেড়েছেন। তিনি অমিতাভ বচ্চন, আসরানি, আদিল হুসাইন, সঞ্জয় মিশ্র, কৃতি শ্যানন ও পঙ্কজ ত্রিপাঠির সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে ‘মিমি’, ‘মুকাব্বর: দ্য স্টোরি অব আ স্পাই’, ‘মিসেস সিরিয়াল কিলার’, ‘ধড়ক’ ইত্যাদি।
‘ধুরন্ধর’–এ নাদিম খানের চরিত্র
নাদিম খানকে সবশেষ দেখা গেছে আদিত্য ধরের আলোচিত সিনেমা ‘ধুরন্ধর’–এ। সিনেমায় তাঁর অভিনীত চরিত্রের নাম আহলক, যিনি রেহমান ডাকাইতের বাবুর্চি।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে