এখনো বিয়ে করেননি? কটাক্ষের যে কড়া জবাব দিলেন অভিনেত্রী

এখনো বিয়ে করেননি? কটাক্ষের যে কড়া জবাব দিলেন অভিনেত্রী
বয়স ও বিয়ে নিয়ে কটাক্ষ করা ব্যক্তিদের এবার সরাসরি জবাব দিলেন বলিউড অভিনেত্রী শমিতা শেঠি। ৪৭ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, শুধু সমাজের চাপে বিয়ে করার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই।
সম্প্রতি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এক ট্রলের মন্তব্যের স্ক্রিনশট শেয়ার করেন শমিতা। সেখানে এক ব্যবহারকারী তাঁকে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন, ‘আপনার বয়স হয়ে গেছে, আগের মতো আর নেই।’ এর জবাবে অভিনেত্রী লিখেছেন, ‘হ্যাঁ, আমি আলাদা দেখাব। সময়ের সঙ্গে সবকিছু বদলায়, এটাই জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম। শারীরিক সৌন্দর্যও চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু আমার বয়স অনুযায়ী আমি সুস্থ, ফিট এবং সুখী। সৃষ্টিকর্তা আমাকে যা দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ—এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’
তবে ট্রল সেখানেই থামেনি। আরেকটি মন্তব্যে বলা হয়, ‘সময়মতো বিয়ে করলে এখন আপনার সন্তানেরাও বড় হয়ে যেত।’ এই মন্তব্যে বেশ কড়া ভাষাতেই প্রতিক্রিয়া জানান শমিতা। তিনি লেখেন, ‘তো? আপনি তো খুব স্বাভাবিক একটা কথাই বললেন। কিন্তু বিয়ে করে আপনি এমন কী উল্টে ফেলেছেন ভাই?’
এরপর সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার দিকেও আঙুল তোলেন অভিনেত্রী। তাঁর ভাষায়, ‘সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমাদের মতো অবিবাহিত নারীদের ফলো করেন কেন? শুধু বয়স নিয়ে কটাক্ষ করতে আর আপনাদের গুহামানবসুলভ, পুরুষকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা চাপিয়ে দিতে? দয়া করে আমাকে একটা উপকার করুন—এখনই আনফলো করুন।’
‘মোহাব্বাতে’ ছবির মাধ্যমে বলিউডে যাত্রা শুরু করেন শমিতা শেঠি। এরপর ‘জেহের’, ‘ফারিব’ ও ‘ক্যাশ’ ইত্যাদি ছবিতে অভিনয় করেছেন। পরে অভিনয় থেকে কিছুটা বিরতি নিয়ে ইন্টেরিয়র ডিজাইনের ক্যারিয়ারেও মন দেন তিনি।
রিয়েলিটি শো অনুষ্ঠানেও নিয়মিত দেখা গেছে তাঁকে। ‘ঝলক দিখ লা জা’, ‘ফিয়ার ফ্যাক্টর: খতরো কি খিলাড়ি’, ‘বিগ বস ওটিটি’ ও ‘বিগ বস ১৫’–তে এ অংশ নিয়ে নতুন করে আলোচনায় আসেন তিনি।
একসময় অভিনেতা রাকেশ বাপটের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়েও গুঞ্জন ছিল। ‘বিগ বস ওটিটি’তে অংশ নেওয়ার সময় দুজনের ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। তবে ২০২২ সালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শমিতা জানান, তাঁদের সম্পর্ক আর নেই।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে