‘সবিতাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না’

‘সবিতাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না’
দক্ষিণি তারকা নাগা চৈতন্য সম্প্রতি অভিনেতা জগপতি বাবুর টক শো ‘জয়াম্মু নিশ্চয়াম্মুরা’তে হাজির হয়েছিলেন। সেখানে তিনি প্রথমবারের মতো খোলামেলা কথা বলেছেন তাঁর স্ত্রী ও অভিনেত্রী সবিতা ধুলিপালার সঙ্গে সম্পর্ক এবং তাঁদের প্রেমের গল্প নিয়ে।
প্রেম শুরু ইনস্টাগ্রামে
নাগা চৈতন্য জানান, তাঁদের প্রেমের সূচনা হয়েছিল ইনস্টাগ্রামে। তিনি বলেন, ‘আমি ভাবতেও পারিনি আমার সঙ্গীকে একদিন ইনস্টাগ্রামে খুঁজে পাব। আমি ওর কাজের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। একদিন আমি আমার ক্লাউড কিচেন নিয়ে একটি পোস্ট করেছিলাম। সবিতা সেটিতে একটা ইমোজি দিয়ে মন্তব্য করে। সেখান থেকেই কথোপকথন শুরু হয়, এরপর আমাদের দেখা হয়।’ এর পর থেকেই ঘনিষ্ঠতা বাড়ে দুজনের। দীর্ঘ দুই বছরের সম্পর্কের পর ২০২৪ সালে তাঁরা বিয়ে করেন।
‘থান্ডেল’ নিয়ে অভিমান
চৈতন্যর সাম্প্রতিক মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘থান্ডেল’ তাঁকে দিয়েছে ক্যারিয়ারের প্রথম₹১০০ কোটি রুপি হিট। কিন্তু স্ত্রী সবিতা ছবিটি নিয়ে একেবারেই খুশি ছিলেন না। কারণ, ছবির একটি গানে ব্যবহৃত হয় ‘বুজ্জি ঠাল্লি’ নাম—যা আসলে সবিতার ডাকনাম। বিষয়টি নিয়ে নাগা বলেন, ‘ও ভাবল আমি পরিচালক চান্দু মন্ডেটিকে বলেছি নামটা গানটিতে ব্যবহার করতে। কিন্তু আমি কেন তা করব? ও এতটাই রেগে গিয়েছিল যে কয়েক দিন আমার সঙ্গে কথা বলেনি।’ এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ‘আমি মনে করি, কোনো সম্পর্ক বাস্তবসম্মত হয় না, যদি তাতে ঝগড়া না থাকে।’
‘সবিতাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না’
একই অনুষ্ঠানে প্রশ্নোত্তর পর্বে যখন জগপতি বাবু তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনি কোন জিনিস ছাড়া বাঁচতে পারবেন না?’ নাগা চৈতন্যের উত্তর ছিল স্পষ্ট, ‘সবিতা, আমার স্ত্রী। আমি কারও জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন বদলাতে চাই না। আমি এখন যেমন আছি, তাতেই সুখী।’
সাম্প্রতিক কাজ ও ব্যক্তিগত জীবন
‘থ্যাঙ্ক ইউ’, ‘লাল সিং চাড্ডা’ ও ‘কাস্টডি’র পর ধারাবাহিক ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছিলেন নাগা চৈতন্য। তবে ‘থান্ডেল’ তাঁকে নতুন সাফল্য এনে দিয়েছে। সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণায় নির্মিত এই সিনেমায় তিনি মৎস্যজীবীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি দুর্ঘটনাবশত পাকিস্তানের জলসীমায় প্রবেশ করেন। বর্তমানে তিনি পরিচালক কার্তিক দান্ডুর একটি পৌরাণিক থ্রিলার সিনেমার কাজ করছেন।
সবিতা ধুলিপালা ও নাগা চৈতন্য ২০২২ সালে প্রেম শুরু করেন; ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে হায়দরাবাদের অন্নপূর্ণা স্টুডিওতে বিয়ে করেন। এর আগে সামান্থা রুথ প্রভুকে বিয়ে করেছিলেন এই দক্ষিণি তারকা। তবে সেই সংসার ভেঙে যায় ২০২১ সালে।
তথ্যসূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস