নানার মৃত্যুতে তনুশ্রীর মন্তব্যকে ‘আপত্তিকর’ বলল চলচ্চিত্রকর্মীদের সংগঠন
বলিউড অভিনেতা নানা পাটেকরের মৃত্যুতে অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্তের মন্তব্যের নিন্দা জানিয়েছে অল ইন্ডিয়ান সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন (এআইসিডব্লিউএ)। ৮ অক্টোবর নানা পাটেকরের মৃত্যুর পর ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও প্রকাশ করে প্রয়াত অভিনেতাকে নিয়ে ‘আপত্তিকর’ শব্দ ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ উঠেছে তনুশ্রীর বিরুদ্ধে। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শ্যামলাল গুপ্ত এক ভিডিও বার্তায় তাঁর মন্তব্যের সমালোচনা করেন।
শ্যামলাল গুপ্ত বলেন, নানা পাটেকরের মৃত্যুতে তনুশ্রীর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এআইসিডব্লিউএ। সংগঠনটির অভিযোগ, এমন সংবেদনশীল সময়ে সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার চেষ্টা করেছেন অভিনেত্রী। বিবৃতিতে নানা পাটেকরের ভারতীয় সিনেমা এবং সমাজে অবদানের কথা তুলে ধরে বলা হয়, তিনি পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। নিজের ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকদের পরিবারকে সহায়তা করেছেন এবং কারগিল যুদ্ধের সময়ও সেবা দিয়েছেন। এআইসিডব্লিউএ তনুশ্রীর বক্তব্যকে ‘আপত্তিকর, অসংবেদনশীল ও লজ্জাজনক’ বলে উল্লেখ করে এবং নানা পাটেকরের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানায়।
তনুশ্রীর অভিযোগ কী
লক্ষ্ণৌয়ে একটি অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকেরা নানা পাটেকরকে নিয়ে তাঁর মন্তব্য সম্পর্কে জানতে চাইলে তনুশ্রী নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। ২০১৮ সালে আলোচনায় আসা মি টু আন্দোলনের পর গত পাঁচ বছরে তাঁকে নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর ভাষ্য, মামলা তুলে নেওয়ার জন্য তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং প্রলোভনও দেখানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি মামলা প্রত্যাহার করেননি।
তনুশ্রীর অভিযোগ, মামলা প্রত্যাহার না করার পর থেকেই তাঁর জীবনে একের পর এক সমস্যা শুরু হয়। তাঁর গাড়ির ব্রেক কেটে দেওয়া হয়েছিল, তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন এবং ফুড পয়জনিংয়েও আক্রান্ত হন বলে দাবি করেন অভিনেত্রী। এসব অভিজ্ঞতার কারণেই নানা পাটেকরকে নিয়ে তাঁর এমন মনোভাব বলে জানান তিনি।
তনুশ্রী বলেন, যাঁরা তাঁর মতো পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাননি, তাঁরা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারবেন না। প্রত্যেক মানুষের অভিজ্ঞতা আলাদা, তাই তিনি নিজের অভিজ্ঞতার জায়গা থেকেই মন্তব্য করেছেন।
আগের অভিযোগ
২০১৮ সালে মি টু আন্দোলনের সময় তনুশ্রী দত্ত নানা পাটেকরের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, ২০০৮ সালে ‘হর্ন ওকে প্লিজ’ ছবির শুটিংয়ের সময় নানা পাটেকর তাঁর সঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করেছিলেন। নানা পাটেকর ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। বর্তমান বক্তব্যে তনুশ্রী মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ ও প্রলোভনের কথা বললেও কারা এসব করেছিলেন, সে বিষয়ে প্রতিবেদনে নির্দিষ্ট কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি।
গত বৃহস্পতিবার ভোরে গোয়ার ডোনা পাউলায় নিজ বাড়িতে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান ৭৫ বছর বয়সী কিংবদন্তি অভিনেতা নানা পাটেকর। বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করার পর নানাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। গোয়ার মণিপাল হাসপাতালের অনকোলজি বিভাগের প্রধান চিকিৎসক শেখর সালকারের বরাত দিয়ে বলা হয়, চিকিৎসকেরা প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। পুনেতে নিজের ফার্মহাউসে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।
নানা পাটেকরের মৃত্যুতে অক্ষয় কুমার, রীতেশ দেশমুখ, অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান ও সালমান খানের মতো তারকারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন।