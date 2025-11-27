১৩০০ অডিশনের পর নির্বাচিত, আলোচনায় থাকা কে এই নায়িকা

১৩০০ অডিশনের পর নির্বাচিত, আলোচনায় থাকা কে এই নায়িকা
আদিত্য ধরের ‘ধুরন্ধর’ সিনেমার ট্রেলার মুক্তির পর থেকেই চলছে আলোচনা। ট্রেলারটি যেমন প্রশংসিত হয়েছে, তেমনই আলাদা করে নজর কেড়েছেন সিনেমাটির অভিনেত্রী সারা অর্জুন। কিছুদিন আগেই তাঁকে কেউ চিনত না, সেই সারাই এখন আলোচনায়। কে এই অভিনেত্রী?
কীভাবে নির্বাচিত হলেন সারা অর্জুন
সম্প্রতি ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে পরিচালক আদিত্য ধর জানান সারা অর্জুনকে ছবিতে নেওয়ার পেছনের গল্প। তিনি বলেন, কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবরা প্রায় ১ হাজার ৩০০টি অডিশন নিয়েছিলেন। আর শেষে সারা অর্জুনকেই বেছে নেওয়া হয়।
আদিত্য ধর বলেন, ‘মুকেশ প্রায় ১ হাজার ৩০০টি অডিশন নিয়েছিলেন। সারা অর্জুনই শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত হয়। সে অসাধারণ, সবার মধ্যে সেরা।’
কে এই সারা
১৮ জুন ২০০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন সারা অর্জুন। তিনি অভিনেতা রাজ অর্জুনের মেয়ে, যিনি বিভিন্ন চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন প্রজেক্টে অভিনয় করেছেন।
মাত্র ১৮ মাস বয়সে তিনি টেলিভিশন বিজ্ঞাপনে কাজ শুরু করেন। পাঁচ বছর বয়সেই তিনি ভারতের অন্যতম পরিচিত শিশুশিল্পী হয়ে ওঠেন। এ সময়ে তিনি শতাধিক বিজ্ঞাপনে কাজ করেছেন।
খুব ছোট বয়সেই ক্যামেরার সামনে বড় হওয়ায় সারার অভিনয়ের সূক্ষ্মতা ও বিনোদনজগৎ সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়।
মাত্র ছয় বছর বয়সে তামিল ছবি ‘দেবিয়া থিরুমাগাল’-এ চিয়ান বিক্রমের বিপরীতে অভিনয়ের মাধ্যমে বড় ব্রেক পান সারা। এ ছবির মাধ্যমে শিশুশিল্পী হিসেবে তিনি ব্যাপক প্রশংসা পান। এরপর তিনি তামিল, তেলেগু ও হিন্দি—তিন ভাষাতেই কাজ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘শিবাম’, ‘পন্নিইন সেলভান’-এর দুই কিস্তি, ‘এক থি ডয়েন’ ইত্যাদি।
ছবির ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে সারাকে প্রশংসায় ভাসান রণবীর সিং। তিনি বলেন, ‘এ ছবিতে সারা দারুণ চরিত্রে অভিনয় করেছে। কিছু মানুষ এমনই। বয়সে ছোট হলেও সে প্রভাবশালী চরিত্রে অভিনয় করেছে।’
হলিউড অভিনেত্রী ডাকোটা ফ্যানিংয়ের সঙ্গেও সারা অর্জুনকে তুলনা করেছেন রণবীর। এখানেই শেষ নয়, রণবীর তাঁর নায়িকাকে নিয়ে আরও বলেন, ‘ও যেন সিনেমা করার জন্যই জন্মেছে। ওর অভিনয় দেখলে মনে হবে, এর আগে সে ৫০টি ছবিতে অভিনয় করে ফেলেছে। মানুষ ও শিল্পী হিসেবে সে খুবই উঁচু মানের। আমি যে অসাধারণ অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করেছি, তাঁদের মধ্যে ও একজন। ওর জন্য আমাকেও দেখতে ভালো লেগেছে।’
‘ধুরন্ধর’ মুক্তি পাবে আগামী ৫ ডিসেম্বর।
ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে