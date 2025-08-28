অপর্ণার প্রেমে পড়ে বাংলা শিখেছিলেন কমল, জানালেন মেয়ে শ্রুতি

অপর্ণার প্রেমে পড়ে বাংলা শিখেছিলেন কমল, জানালেন মেয়ে শ্রুতি
ভারতের বিভিন্ন চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে প্রশংসিত হয়েছেন শ্রুতি হাসান। অন্যদের থেকে তাঁকে আলাদা করেছে বহুভাষিক দক্ষতা। অভিনেত্রী যার কৃতিত্ব দেন বাবা কমল হাসানকে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বাবার ভাষাজ্ঞান নিয়ে অজানা এক তথ্য শেয়ার করেছেন শ্রুতি। জানিয়েছেন, অভিনেত্রী অপর্ণা সেনকে মুগ্ধ করার জন্য বাংলা শিখেছিলেন কমল হাসান।
সম্প্রতি ‘কুলি’ ছবির এক প্রচার অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন শ্রুতি। যেখানে তাঁর ভাষাজ্ঞান নিয়ে প্রশংসা করেছিলেন সহ-অভিনেতা সত্যরাজ। এ অনুষ্ঠানে অভিনেতা বলেছিলেন, একটি ছবির জন্য কমল হাসান বাংলা শিখেছিলেন। তবে শ্রুতি তা ভুল বলে ঠিক করে দেন। তিনি জানান, কোনো চরিত্রের জন্য নয়, বরং অপর্ণা সেনের প্রতি ভালোবাসা থেকেই বাংলা শিখেছিলেন কমল।
শ্রুতি বলেন, ‘আপনি জানেন কেন তিনি বাংলা শিখেছিলেন? কারণ, তখন তিনি অপর্ণা সেনের প্রেমে পড়েছিলেন। বাবার ভালোবাসার ছাপ “হে রাম” ছবিতেও দেখা গেছে। তাঁর পরিচালিত ও প্রযোজিত ছবিতে রানী মুখার্জির চরিত্রের নামও রেখেছিলেন “অপর্ণা”।’
এর আগে ইউটিউবার মাদান গৌরীর সঙ্গে আলাপে শ্রুতি জানিয়েছিলেন, বাবার বিশাল জনপ্রিয়তার ছায়ায় বড় হওয়া কতটা কঠিন ছিল। তিনি বলেন, ‘সব সময় মানুষ আমাকে তাঁর নামেই চিনত। আমি চাইতাম, আমার নিজের পরিচয় হোক। তখন কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতাম, আমার বাবা রামাচন্দ্রন—দন্ত চিকিৎসক। আর আমার নাম পূজা রামাচন্দ্রন (হাসি)।’
তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতি বাবার তারকাখ্যাতি মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আজ আমি শ্রুতিকে কল্পনাও করতে পারি না কমল হাসান ছাড়া।’
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস