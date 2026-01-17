ঝড় তোলা সেই গানের ১০০ কোটি ভিউ, তামান্না বললেন...

ঝড় তোলা সেই গানের ১০০ কোটি ভিউ, তামান্না বললেন...
রাজকুমার রাও ও শ্রদ্ধা কাপুর অভিনীত ‘স্ত্রী ২’ ছবির আলোচিত গান ‘আজ কি রাত’ ইউটিউবে এক বিলিয়ন (১০০ কোটি) ভিউ ছাড়িয়েছে। এ সাফল্যে ভক্তদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছেন তামান্না ভাটিয়া। গানটি ছবিতে তাঁরই নাচের মাধ্যমে আলাদা মাত্রা পেয়েছে।
এ উপলক্ষে তামান্না নিজের ইনস্টাগ্রামে শুটিংয়ের কিছু অদেখা ভিডিও শেয়ার করেছেন। একটি ভিডিওতে দেখা যায়, কোরিওগ্রাফার বিজয় গাঙ্গুলী ও টিমের সঙ্গে মনিটরে নিজের নাচ দেখছেন তামান্না। সেখানে বিজয় গাঙ্গুলী শটটির প্রশংসা করলে মজা করে তামান্না বলেন, ‘না!’ আরেকটি ক্লিপে তামান্নার সঙ্গে নাচতে দেখা যায় পঙ্কজ ত্রিপাঠী, রাজকুমার রাও, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপরশক্তি খুরানাকে।
পোস্টের ক্যাপশনে তামান্না লেখেন, ‘প্রথম ভিউ থেকে এক বিলিয়ন ভিউ—সব ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ।’
গানটি গেয়েছেন মাধুবন্তী বাগচী ও দিব্য কুমার। কথা লিখেছেন অমিতাভ ভট্টাচার্য, সুর করেছেন জনপ্রিয় জুটি শচীন-জিগর। মুক্তির পরপরই ‘আজ কি রাত’ দর্শকদের মধ্যে তুমুল সাড়া ফেলে এবং তামান্নার নাচ গানটিকে আরও জনপ্রিয় করে তোলে।
পরিচালক অমর কৌশিকের ‘স্ত্রী ২’ ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন পঙ্কজ ত্রিপাঠী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপরশক্তি খুরানা। ২০২৪ সালে ছবিটি প্রায় ৯০০ কোটি রুপি আয় করে বছরের অন্যতম বড় বাণিজ্যিক সাফল্য হয়ে ওঠে।
এর আগে ‘দ্য লালানটপ’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তামান্না মজার অভিজ্ঞতার কথাও শেয়ার করেছিলেন। তিনি জানান, অনেক মা তাঁকে বলেছেন—এই গান না চললে তাঁদের সন্তান খাবার খেতে চায় না। তামান্নার কথায়, ‘শিশুরা গানের কথা বোঝে না, কিন্তু সুরটা তারা খুব উপভোগ করে।’
কাজের দিক থেকে তামান্না এখন প্রস্তুতি নিচ্ছেন ‘ভিভিএএন: ফোর্স অব দ্য ফরেস্ট’ ছবির জন্য। দীপক মিশ্র ও অরুণাভ কুমার পরিচালিত এই পৌরাণিক আবহের থ্রিলারে তাঁর বিপরীতে থাকছেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা আগামী ১৫ মে।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে